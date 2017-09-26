朝鲜半岛形势处于高危期 应避免紧张局势升级--中国外长

路透北京9月26日 - 中国外交部长王毅称，朝鲜半岛形势处于高危期，当务之急是在切实阻遏朝核导开发向前推进的同时，避免紧张局势进一步升级，尤其要力避诉诸军事手段。中国坚决反对在韩国部署萨德反导系统，该系统远超韩自身防卫需要。

外交部网站周二刊登他在金砖国家外长联大会晤上的讲话并称，中俄已提出和平解决半岛核问题的路线图，期待并相信金砖伙伴予以支持。目前这是最合情合理的方案，相关国家应予认真考虑，早日将半岛问题拉回谈判轨道，给和平以机会。中俄都坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。

“该系统远超韩自身防卫需要，是美全球反导系统组成部分，不仅不利于解决半岛核问题，还将破坏全球战略平衡，直接影响中俄战略安全利益。”他称。

他并表示，金砖国家是维护世界和平的重要力量，热点问题已成当前国际和平的突出挑战。武力解决或可起一时之效，但不会带来长久和平。应坚定不移高举政治解决旗帜，通过各自及共同努力，推动国际地区热点问题解决。

中国外交部发言人陆慷周二表示，朝鲜半岛若爆发战争，将没有赢家。中国希望美朝政治人士能够认识到，借助武力永远不会是可行出路。中国也不赞成美朝口水战升级。（完）

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