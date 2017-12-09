朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长

路透北京12月9日 - 中国外交部部长王毅表示，当前朝鲜半岛形势仍然深陷示强与对抗的恶性循环，前景不容乐观；但同时也要看到，和平的希望仍未湮灭，谈判的前景依然存在，动武的选择绝不可接受。

中国外交部网站周六刊登他在2017年国际形势与中国外交研讨会开幕式上的演讲称，下一步各方还是应当认真考虑中方提出的“双暂停”倡议，先走出缓和局势的第一步，至少先把半岛局势从目前的“对抗黑洞”中拉出来，为重启对话谈判创造必要的条件和氛围。

“在半岛核问题上，中方做了比各方都要多的努力，承受了比各方都要大的代价。我们始终认为，各方在处理这一问题上应当有一个共同的遵循，那就是必须遵循联合国安理会有关决议的规定和精神。”王毅称。

他表示，安理会决议代表着国际社会的共同意志，是各成员方都需要遵守的国际责任，中方也将予以严格执行。如果谁提出不符合安理会决议的要求，实施安理会决议以外的举措，甚至采取单方面的行动，势必破坏安理会的团结，损害别国的正当权益，“我们也决不会赞同和接受。”

王毅强调，中国愿意参与热点问题的和平解决，积极探索具有中国特色的建设性介入方式。将继续倡导并践行“解决热点问题三原则”，即：坚持不干涉内政，反对强加于人；坚持客观公道，反对谋取私利；坚持政治解决，反对使用武力。

作为国际社会重要一员，中国积极斡旋周边地区的热点问题。在半岛核问题上，中国从维护国际核不扩散体系，维护朝鲜半岛和平稳定出发，始终坚持实现半岛无核化目标，坚持通过对话谈判解决问题。

为此中国全面落实联合国安理会各项涉朝决议，一方面以实际行动阻遏朝鲜的核导开发进程，一方面提出旨在为恢复对话谈判创造条件的“双暂停”倡议。

王毅还表示，中国在南海问题上的立场为历届中国政府所坚持，既体现了中国在政策上的连续性，又展示了中国维护主权的坚定性。南海沿岸诸国都是中国的邻国，中国始终希望南海成为和平之海，友谊之海、合作之海。

今年以来，中国积极推动南海局势降温趋缓，同东盟国家恢复并巩固了通过当事国对话协商和平解决争议的共识，推进了地区国家共同制定南海规则的进程。在提前达成“南海行为准则”框架基础上，已正式宣布启动“准则”实质性案文的具体磋商。

**中美关系牵动世界**

王毅同时指出，构建新型国际关系，大国是关键。中国将继续加强同俄罗斯、美国、欧洲等主要大国和国家集团的协调合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，维护全球和平安宁，促进世界和谐发展。

“下一步，我们将进一步扩大同各国利益的汇合点，不断提升伙伴关系的含金量，为构建新型国际关系创造条件，增添动力。”他说。

他表示，中美关系不仅攸关两国福祉，而且牵动整个世界。中美从相互隔绝发展到互为重要合作伙伴，关键在于双方从人民根本利益出发，从两国关系大局出发，把握好前进的正确方向。

中美两国作为世界前两大经济体，彼此良性互动，致力合作共赢，是向国际社会发出的积极信号，也将为各方带来正面预期，不仅对中美双方有利，符合两国人民利益，也会受到国际社会的普遍欢迎。

当然，中美关系从来都难以一帆风顺，始终是在克服各种困难和干扰中向前发展。两国社会制度不同，历史文化各异。中国无意改变美国，也不想取代美国；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。

随着两国各领域合作全面铺开，各层次交往日益密切，中美彼此的利益越来越相互交融，共同利益已经远远超越分歧。合作则共赢，对抗必双输，这是任何有战略眼光和清醒头脑的人都会认同的客观事实，也是一个不以人的意志为转移的必然趋势。

为此，中美之间需要进一步相互适应。中国愿意在相互尊重基础上，与作为超级大国的美国和平共处；美国也需要了解和接受一个走符合自身国情发展道路、坚持中国特色社会主义的中国。中美交往当然要遵守规则，这个规则就是公认的国际法和国际关系基本准则，就是联合国宪章的宗旨和原则，就是中美共同签署的三个联合公报。

“对中美两国而言，零和博弈、寻求对抗的陈旧思维已不可取，求同存异、合作共赢才是开辟未来的正道。”王毅称。

他还提到，中俄两国互为最大的邻国，中俄关系经历了国际风云的检验，日益显示其坚韧性和稳定性，中俄全面战略协作伙伴关系在双方努力下保持高水平运行。中俄关系已经成为当今世界维护和平安宁、主持公平正义、倡导合作共赢的重要基石。

一段时间以来，中韩关系因“萨德”问题遭遇寒流。文在寅总统就任后，选择了对华友好合作，对外作出了不考虑追加萨德系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟的重要表态，双方就阶段性处理“萨德”问题达成一致。

王毅表示，再过几天，文在寅总统将应习近平主席邀请对华进行首次国事访问。中方愿同韩方共同努力，以中韩建交25周年为契机，珍惜迄今合作成果，增进相互了解信任，有效管控矛盾分歧，深化务实互利合作，推动中韩关系健康发展，共同致力于朝鲜半岛的和平稳定。（完）

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