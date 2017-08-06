中国敦促朝鲜通过对话解决问题 称制裁并非唯一途径

路透马尼拉8月6日 - 中国外交部长王毅周日表示，联合国安理会针对朝鲜出台的新制裁决议是对朝鲜进行一系列导弹试射的正确回应，但在目前的“关键时刻”，对话对于解决这一复杂而敏感的问题至关重要。

王毅指出，联合国决议呼吁重新开始谈判，强调说明有必要以外交与和平的手段避免紧张局势、以及防止危机升级。

联合国安全理事会周六一致通过，鉴于朝鲜7月进行的两次洲际弹道导弹试射，决定对该国实施新的制裁，可能使其每年30亿美元的出口收入锐减三分之一。

王毅在马尼拉参加一个地区外长会议的间隙向记者表示，在开始实施制裁举措后，朝鲜半岛问题就将进入到一个关键时刻。

王毅说，我们呼吁各方以负责任的态度作出判断和采取行动...我们不能顾此失彼。制裁是有必要的，但并非最终目标。”

美国起草的新决议案禁止朝鲜出口煤炭、铁、铁矿石、铅、铅矿石和海产品。该决议还禁止各国增加朝鲜海外劳工数量，禁止与朝鲜开设新的合资企业，以及对现有合资企业进行新的投资。

包括俄罗斯、日本、美国、中国、朝鲜以及韩国在内的27国外长周一将召开东盟地区论坛，讨论安全问题；而朝鲜局势预计将成为主要议题。

王毅周日会见了朝鲜外务相李勇浩进行了双边会谈。他说中方敦促朝方冷静处理联合国安理会最新的制裁朝鲜决议，不要作出诸如核试验等无助于国际社会的事情。

不过他没有透露李勇浩的表态。

韩国外交部长康京和周日与美国国务卿蒂勒森会面，两人对安理会通过更加严厉的制裁朝鲜决议感到满意。(完)