中国财富管理买方顾问模式需求升温 买方时代将来临--合世家

路透上海12月5日 - 中国财富管理行业以佣金为导向的卖方模式正成为高净值客户的诟病高发区。中国独立财富管理公司--合世家资产管理公司执行合伙人、首席执行官（CEO）白昊周二表示，国内高净值客户对买方顾问模式的需求正在升温，未来几年买方时代将来临。

对于未来中长期的投资机会，他指出，未来一两年，中国、美国及欧盟三大经济体之间的竞合加剧，全球主要金融市场波动率加大的倾向，将产生一定的投资机会。在中国经济结构持续调整中，不良资产处置领域也产生了阶段性机会，不过目前已有部分过热的迹象。

他认为，从长期投资角度而言，医疗和教育等领域将成为未来的“金矿”，因中国的城镇化、快速增长的中产阶级群体及其拥有的财富，使得国内医疗、教育等服务性领域的优质资源更为紧缺，也需要专业资金支持相关产业良性发展。

“面对监管新形势和日益复杂的金融市场，投资人对买方顾问的需求无疑会越来越强烈，未来3-5年，买方时代的来临可谓是大势所趋。”他指出。

不同于国内财富管理业常见的以产品销售佣金为核心的商业模式，合世家采用在瑞士等欧洲国家较常见的买方顾问（Advisory）模式，即从出资方而非产品提供方，并根据投资回报来收取其服务费用，主旨在于长期服务特定客户。目前合世家与其全权委托客户约定的管理期限为5-7年。

在当前不少金融机构惊呼“资产荒”之际，白昊表示，相对于市场常见的国内资金供应方，合世家具备高效决策、规模资金、长期稳定及投资价值观一致等特点，很受融资方欢迎，形成获取资产的一定优势。一些理解买方顾问模式的合作伙伴，很愿意共同“定制”优势资产。

合世家是国内最大的专注于为超高净值人群提供“买方顾问”定位的整体资产管理公司，成立一年多来，其管理资产规模已近20亿元人民币。（完）