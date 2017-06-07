交银中国财富景气指数下滑 股市基金收益减少令家庭缩减支出

路透上海6月7日 - 中国国有商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三发布的最新一期交银中国财富景气指数小降。调查结果显示，在流动性紧平衡、股市低位震荡、房地产调控影响延续等因素影响下，国内小康家庭的投资收益和流动资产投资意愿下滑明显，更多家庭可能缩减开支。

交通银行金融研究中心报告显示，6月交银中国财富景气指数为135点，较上期下滑3点，三个一级指标均有不同程度的下跌，其中收入增长指数下滑4个点，经济景气指数和投资意愿指数均下滑3个点。

“在流动性收紧、监管趋严的情况下，小康家庭对流动性资产的风险判断明显增强。”交通银行首席经济学家连平指出。

A股市场4月和5月连续下跌，约有2,000只股票跌到去年1月熔断时期以来的新低。在本次调查中，受访小康家庭大多在股票投资上有所亏损，股票和基金的收益指数相较上期跌幅较大。

从家庭收入看，受股市低迷影响，多数小康家庭认为相比财产性收入，劳动所得是影响现在及未来家庭收入变化的主要原因，且影响力较上次调查时有所提升。

股市下跌同时影响小康家庭未来的投资意愿，本次预期流动资产投资意愿指数降幅高达7个点。报告称，4月中旬以来股市监管趋严、金融去杠杆力度加大、多家上市公司遭遇重要股东的清仓式减持、加之各大股指下跌明显，使得小康家庭对未来流动资产投资信心造成冲击。

分类别来看，小康家庭对股票和境外资产的投资意愿下跌幅度最大，其中股票投资意愿下降20个百分点；境外资产投资意愿下降19个百分点；对外汇投资、P2P网贷、期货等流动产品的投资意愿增强。

小康家庭对不动产的投资意愿继续保持下行趋势。报告指出，5月全国人大常委会将房地产税法纳入到2017年预备级研究论证项目，一定程度上起到了引导市场预期，抑制房地产投机，改善购房结构的作用。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）