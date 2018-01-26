汇市一周综述：美国总统财长动动口 美元走势跟着抖

整理 张明钧

路透台北1月26日 - 本周撼动汇市的主要因素不是经济数据，也不是欧洲、日本央行的政策会议结论，而是美国总统与财长互相矛盾的谈话，让人摸不清楚特朗普政府到底想怎样？

美国财长努钦周三声称美元走软对美国有利，此话一出，今年以来一直处于弱势格局的美元指数跌至三年低点，并引起欧洲各国财长的挞伐。特朗普周四则是一反努钦说法，声称最终希望美元强劲，带动美元兑主要货币缩减跌幅。

在特朗普淡化努钦说法之前，周四公布会议决定的欧洲央行被迫就欧元/美元升至逾三年高点做出回应，总裁德拉吉称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，欧洲央行可能需要检讨其策略，但他也重申该行不设定特定汇率目标。

本周维持政策不变的日本央行，则是努力淡化近期结束刺激措施的市场预期，藉以化解月初缩减购买长债规模后带动的日圆涨势。不过黑田东彦重申,货币宽松的承诺未能阻止日圆涨势，随后努钦的谈话又把日圆兑美元推上四个月高位。

周五稍晚特朗普将在达沃斯发表演说，由于近期美国政府再度祭出关税手段解决其所谓的不公平贸易，各界将关注他会否再释出贸易保护主义讯号，以及对美元走向的阐述。

未来一周,美联储将召开议息会议，汇市焦点也将回归经济基本面。由于美联储刚在12月升息，各界把焦点放在其释出的今年升息展望讯号。

**美国总统打脸财长？**

本周汇市最令人诧异的戏码，就是美国财长努钦与总统特朗普的“脱口”秀 。

前脚先到瑞士达沃斯参加世界经济论坛的努钦，平地一声雷地说美元走软对美国有利，使得年初以来就已经处于颓势的美元重挫，周四亚洲盘中兑欧元及日圆分别触及三年及四个月低点。

后脚抵达达沃斯的特朗普，则是声称美元会越来越强，最终希望看到强劲的美元，同时声称努钦的说法遭到误解，努钦之后也试图淡化偏好弱势美元说法，称这和他之前的说词并无二致。这带动美元由跌转升，摆脱近期低点。

分析师认为，努钦和特朗普的焦点，都着眼于贸易问题、而非汇率本身，努钦是希望藉由美元走弱来找回贸易优势，而特朗普则是透过贸易政策来达成此一目标，本周对进口洗衣机及太阳能面板征税就是一例，此番征税引发贸易保护主义的担忧，也是美元本周走弱的原因之一。

东方汇理外汇分析师Vassili Serebriakov称， “美国总统和财政部希望美元汇率处在什么水平并不清楚，但鉴于他们要提振出口，听起来不像是希望美元强势。”

IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa则指出，“特朗普确实说了他希望美元走强，但同时也不打算改变通过贸易政策追求美国利益的立场。 美国高层官员有关美元的评论未来可能继续缺乏一致性。

**欧元急升，欧洲央行伤脑筋**

原本各界预期，欧洲央行购债计划9月到期的后续政策方向，将会成为本周的焦点，但却被努钦和特朗普的谈话抢了风头，同时还逼得总裁德拉吉得为努钦引发的欧元急升想好一番说词，避免欧元续强成为其施政上的难题。

德拉吉周四警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。不过他重申，欧洲央行并未设定特定的汇率目标。

他说，“我们不设定汇率目标，汇率对于增长和稳定很重要...经济增强时汇率升高，这是无法改变的事实。我们关注通胀，这是我们的主要任务。”他并提到，即便未来欧元区经济蓬勃发展，欧元强势仍可能打压通胀，令欧洲央行多年来实施刺激措施的效果大打折扣，不过现在判断欧元上涨对通胀的“传导”影响究竟有多大还为时过早。

富国证券汇市策略师Eric Viloria表示， “整体而言，德拉吉有关汇率的言论温和， 对近期欧元强势没有说任何狠话。”

消息人士指出，欧洲央行官员周四政策会议对下一步政策行动产生分歧，因欧元涨势强于预期，阻碍了央行谨慎撤走多年来实施的大规模刺激政策。原本其拟在3月会议调整政策指引，为撤走印钞计划做准备，不过欧元涨势可能抑制通胀，令其左右为难。

**日圆走强，日本央行头大**

日本央行本周一如预期维持货币政策不变，总裁黑田东彦则是努力扑灭今年稍晚收回超宽松政策的揣测，因通胀仍低于央行目标。黑田东彦在会后记者会上称，他认为短期没有必要上调利率或放缓对上市交易基金(ETF)的定期购买，他并称目前通胀与2%目标还有些距离，因此不适合辩论退出超宽松政策的时机。

被问及努钦的说法时，黑田东彦在达沃斯接受媒体采访时表示，七国集团(G7)的共识是汇率走势应稳定地反映经济基本面，他并重申现在距离实现2%的通胀目标还很远，不适合谈论退出策略或政策变动。

日本周五公布的数据显示，12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，与11月数据持平，远低于日本央行2%的目标。分析师认为，薪资成长将是日本经济回升带来持续通胀的关键，因此下周公布的日本就业数据、零售销售及家庭支出的数据，将成为研判日本央行动向的重要指标。

未来一周全球经济数据将进入密集发布期，其中重点观察指标将会是美国就业数据，本周四公布的初请失业金人数虽自45年低位反弹，但增幅不及预期，这预示着1月的失业率可能大致持平。2017年底失业率已经降至17年低点4.1%，分析师预计，今年年底前失业率将降至3.5%，可能促使薪资加快增长。

就业市场强劲成长，或将促使下周召开政策会议的美联储加速收紧货币政策，在去年12月升息后，各界关注焦点将在于美联储今年的升息展望是否有调整。(完)