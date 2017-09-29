中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月25日-29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《分析》中国再提定向降准增加乐观预期，货币政策难言转向仍待看经济

消息面淡静已久，中国国务院再提定向降准。业内人士认为，在央行季末也仅通过逆回购保持流动性总量稳定前提下，这种继续以对小微企业扶持为目的的定向降准，在增加未来乐观预期同时，暂时还不能改变货币政策持稳势头。

从今日债市反应来看，现券和资金面受提振有限，亦显示缺少操作细节的定向降准新表态，不足以改变现有趋势。至于货币政策何时出现转折点，还要继续关注经济形势的变化而定。

--中国经济：推进装备制造等央企重组整合，加大对小微企业金融支持--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，推进装备制造、煤炭、电力等领域央企重组整合，并要采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业支持。具体来讲，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

--中朝关系：朝鲜实体或个人在中国境内设立的企业应在120天内关闭--商务部

中国商务部和国家工商总局周四联合下发“关于执行联合国安理会第2375号决议关闭涉朝企业的公告”，要求朝鲜实体或个人在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业应自安理会决议通过之日起120天内关闭。

--中美关系：望美方公平对待中企赴美投资，放宽高科技产品对华出口--李克强

中国国务院总理李克强周一对来华访问的美国商务部长罗斯表示，愿同美方本着相互尊重合作共赢的精神，扩大贸易规模，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧，希望美方对中国企业赴美投资给予公平待遇，放宽高科技产品对华出口。

--中国经济：亚开行调升2017年增长率预估至6.7%，因受消费和出口助推

亚洲开发银行调升对今年中国经济增长的预估，因为中国国内消费强劲、出口回升且服务业稳健增长。亚开行目前预期中国经济在2017年将增长6.7%，高于4月时预估的6.5%。

--《分析师观点》中国多城密集限售旨在抑制投机，调控趋紧成交料继续下行

中国八个二线城市在上周末密集升级房地产调控措施，限售成为亮点，分析人士认为，此举旨在落实“房住不炒”、在传统销售旺季抑制过度投机，结合房贷利率升至历史新高，房地产调控政策日趋收紧，预计短期政府仍将延续供需端发力，加大土地供应与限购限售限贷相结合的政策。

--中国数据：8月工业企业利润增速明显加快，受石油、钢铁等行业拉动

中国8月规模以上工业企业实现利润同比增速明显加快。总体看，工业产品价格上升、企业生产成本下降、石油、钢铁和电子等行业拉动，是当月工业企业利润提升的主要原因。同时供给侧结构性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈现积极变化。

--中国经济：雄安新区22个专项规划基本成型，总规划框架正在深化--副总理

中国国务院副总理张高丽称，雄安新区规划编制取得重要阶段性成果，总体规划框架正在深化细化提升，22个专项规划基本成型，土地、住房、投融资等体制机制创新研究逐步深化。

--中国经济：着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间--发改委主任

中国国家发展改革委主任何立峰日前表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国政策：依法保护企业家财产权，对锐意改革失误予以容错--国务院

为依法保护企业家合法权益、促进企业家公平竞争诚信经营，中国国务院近日印发意见称，将依法保护企业家财产权，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规补偿救济机制；同时还要依法保护企业家创新权益和自主经营权。

--中国经济：企业杠杆率稳中趋降，债务风险趋于下降--发改委

中国的债务问题备受关注，国家发改委表示，在降杠杆各项途径综合作用下，中国企业杠杆率呈现稳中趋降的态势，债务风险趋于下降，市场化债转股取得良好开局。下一步要全力推动降杠杆及防范化解潜在债务风险工作取得更大成效。

--中国经济：第三批国企混改不久将推出，以一企一策方式进行--国资委

中国国资委新闻发言人彭华岗表示，在此前两批19家国有企业混合所有制改革基础上，第三批正在研究当中，估计不久也会推出；将按照“宜改则改、宜控则控、宜参则参”的原则进行推动，以“一企一策”方式进行。

--《焦点》中国严审举债并购，让海航从一路高歌猛进中回到现实

在并购领域一路高歌猛进的中国海航航空集团最近被中国监管机构瞄上，并遇上麻烦，结果导致并购交易停滞不前，当局还加强对其财务和股权结构的审查。

--全球贸易：中国将食品进口新规实施的最后期限延长两年--欧盟官员

欧盟一位高级官员表示，中国计划将食品进口新规实施的期限推迟两年至2019年10月1日。之前由于担心此举会扰乱贸易，欧洲和美国纷纷游说。欧盟驻中国代表团卫生和食品安全事务主管Jerome Lepeintre表示，他周一晚间收到了官方文书，确认已按全球贸易规定的要求，对世界贸易组织(WTO)报备这项决定。

【金融】

--中国金融：比特币中国称周三中午起关闭充值功能，周六中午起停止交易

中国大型数字货币交易平台--比特币中国网站刊登通知称，将于周三12点起关闭数字资产和人民币充值功能，并将于周六（30日）12点起如期停止所有交易业务，包括人民币和数字资产的交易，以及币币交易。

--中国金融：标普基于“亲周期”评级方法下调中国评级是简单片面的--银行业协会

中国银行业协会称，标普基于“亲周期”评级方法下调评级，是简单片面的，这种做法有失公允，缺乏客观性和公信力，无异于“只见树木，不见森林”。

--中国数据：二季末银行业对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成--外管局

中国国家外汇管理局公布，二季度末中国银行业对外金融资产9,694亿美元，对外负债11,485亿美元；对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成。

--中国金融：8月末银行业金融机构总资产同比增10.9%，总负债增10.8%--银监会

中国银监会称，截至8月末，银行业金融机构资产总额为238.95万亿元人民币，同比增长10.9%；负债总额为220.45万亿元，同比增10.8%。

--中国保险：绝不允许再出现所谓“特殊公司”，重塑从严监管氛围--保监会

中国保监会副主席陈文辉近日表示，在市场主体之间，要坚持一视同仁、公平对待，今后保险业绝不允许再出现所谓“特殊公司”；要坚决选择以风险为导向，维护市场稳定，重塑从严监管氛围。

--中国金融：浙江银监局要求严查个人贷款资金违规流入房地产

中国经济日报报导称，针对个人贷款资金违规流入房地产问题，浙江银监局部署辖内银行自查和监管抽查工作，要求做到各类银行机构全覆盖、各地市全覆盖和各类个人贷款业务全覆盖。

【固定收益】

--中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，新增二期两年品种

中国财政部公布第四季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增加两期记账式附息国债，期限均为两年，10月18日和11月8日各一期。

【外汇】

--中国外汇：下半年国际收支料保持平衡，境内主体市场预期更加平稳--外管局

中国国家外管局周四称，下半年中国国际收支有望保持基本平衡格局，经常帐户将维持较合理的顺差规模；跨境资本流动也将保持总体稳定，境内主体市场预期和对外资产负债调整更加平稳。

外管局并公布国际收支平衡表上半年最终数据显示，中国今年上半年经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差389亿美元；其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质金融账户顺差679亿美元，储备资产增加290亿美元。

--中国外汇：8月服务贸易逆差246亿美元，环比增长17%--外管局

中国国家外管局称，8月份服务贸易逆差246亿美元，逆差额较上月210亿美元增长17%。外管局数据显示，1-8月服务贸易逆差1,765亿美元。

--人民币汇率：双向波动弹性增加，外汇政策对货币政策制约已大大减弱--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，当前人民币汇率双向波动、弹性增加，实现人民币汇率清洁浮动仍然是汇改的既定目标，当前外汇政策对货币政策的制约已经大大减弱，不过改革就会有不确定性，要做好预案。

--离岸人民币：8月人民币国际支付占比微降至1.94%，排名保持第五--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，8月人民币支付金额占全球支付额的比例微降至1.94%，排名则保持在第五位置。而7月占比为2%，排名较6月上升一位。

【证券/行业】

--中国证券：全力确保资本市场平稳运行，为十九大营造良好环境--证监会

中国证监会表示，要全力确保资本市场平稳运行，从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性；充分发挥交易所一线监管作用，做好资本市场舆情引导工作，为十九大召开营造良好的资本市场环境。

--中国汽车：工信部明确2019年开始设定新能源汽车积分比例要求

中国工信部等部委联合发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，并将于明年4月1日起施行。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的的车企，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中，2019和2020年度积分比例要求分别为10%和12%。

--中国钢铁：2017年钢铁需求量料将提高3-4%--中钢协

中国钢铁工业协会(CISA)一名高官称，由于钢铁消费高于预期，预计今年中国的钢铁需求量将提高3-4%。中国是全球最大的钢铁消费国。CISA副会长王立群表示，预计今年钢铁产品消费将增长3-4%。

--中国能源：第四季成品油出口配额出炉，全年出口量将较上年减少19%

据路透看到的一份文件显示，中国第四季给两家国有石油巨头分配了164.4万吨的成品油出口配额。这两家公司分别是中国石油天然气集团公司(CNPC)和中国石化集团公司(Sinopec)。

--中国基金：8月底公募基金突破11万亿元，货币基金仍为主要增量来源

据中国基金业协会官方微信公布数据，截止8月底，中国国内公募基金管理公司、券商资管和保险资管等机构管理的公募基金规模达11.06万元人民币，较上月增加3,797.77亿元；其中货币基金仍为增量的主要来源。

--中国基金：天弘余额宝基金称将调整资产配置，以适应流动性管理需要

中国公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定实施在即。作为国内第一大货币基金的天弘余额宝货币基金的基金经理王登峰表示，在余额宝的管理上将根据组合规模及市场情况调整资产配置比例和结构，以适应流动性管理的需要。

--中国个股：联通集团董事长预计联通混改方案有望在一个月内获批

据证券时报报导，中国三大电信公司之一的中国联通集团董事长王晓初昨日透露，联通混改方案正在走证监会的审批程序，预计一个月左右时间能够完成。另外，战略投资方的资金也有望年内全部到位。

--中国企业：爱奇艺考虑最早2018年在美国IPO，估值最高100亿美元--消息

一位直接了解情况的消息人士表示，百度旗下的视频服务网站爱奇艺考虑最早明年在美国进行首次公开发行(IPO)。稍早彭博引述两位消息人士报导，爱奇艺的上市估值可能介于80-100亿美元之间。

--企业并购：中国国有电网企业有意竞购芬兰Elenia Oy--消息人士

消息人士表示，中国两家国有电网企业有意收购芬兰第二大输电公司Elenia Oy，该交易的价值可能达到30亿欧元(36亿美元)。

--企业结盟：顺丰和UPS成立合资公司获中国监管机构批准

美国联合包裹(优比速,UPS)和中国顺丰控股表示，双方成立的国际包裹快递服务合资公司已获得中国监管部门的批准。两家公司自2015年以来一直在进行合作，并在今年5月宣布计划结盟，“以在开发和提供国际递送服务方面展开合作”。

--中国个股：乐视网拟不超过30亿收购乐视投资旗下金融资产，助实施新战略

债务危机未解的中国乐视网最新公告，拟以不超过30亿元人民币收购乐视投资100%股权，以收购其旗下金融类业务。此举可为乐视用户群体提供更普惠互联网金融服务，并助新乐视战略的实施。

--美国个股：阿里巴巴取得菜鸟网络控股权，承诺向物流业再投150亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴已持有菜鸟网络的控股权，并承诺在未来五年投资1,000亿元人民币(150亿美元)，打造全球物流网络。这凸显出该公司雄心勃勃的海外扩张计划。 （完）