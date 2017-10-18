中国冬季减产举措给铝价涨势再添一把火

路透北京10月17日 - 中国政府的污染治理和减产行动，料将使市场中的炼铝产能在年底之前下降约十分之一。这可能会给持续多月的铝价涨势再添一把火。

而如果全球最大铝厂商中国宏桥集团(1378.HK)今冬被迫减产30%的话，那这个影响就更大了。不过上周稍晚时候似乎情况有所缓和，该公司的减产幅度可能远远低于30%%。

根据国际铝业协会(IAI)的数据，中国去年占到近5,900万吨的全球年度原铝产量的一半以上。

根据咨询机构CRU，中国炼铝年产能为4,500万吨。今年仍有新产能启动，即便有非法的未经许可的产能被关闭。

上周一项对六家咨询机构及经纪商的路透调查显示，在中国北方始于11月中旬的四个月取暖季里，铝产量最多减少100万吨。这是中国首次在冬季对铝行业采取限制措施。调查是在宏桥集团消息传出前发布的。

产能削减规模在年率化后将达到最多300万吨，处在今年预计永久关闭年产能300-400万吨的高端。

根据Wood Mackenzie分析师Ami Shivkar，中国、尤其是山东的供应量可能减少，已引发市场震荡。包括宏桥集团在内的一些冶炼商都坐落在山东，该省将承担冬季80%的减产任务。

中国期铝价格在8月触及六年高位，升越每吨17,000元人民币(2,581.74美元)，有望录得八年来的最佳年度表现，原因是投资者认为，政府政策将有助于削减令价格多年承压的过剩供应。(完)