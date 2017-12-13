尚未落实气源或“煤改气”气源未到位区域允许烧煤取暖--中国住建部

路透北京12月13日 - 中国住房和城乡建设部最新发布通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展“访民问暖”专项活动，客观掌握供暖情况第一手资料，开展安全排查，实地解决供暖存在问题；对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

住建部网站周二刊登关于开展城镇供热行业“访民问暖”活动加快解决当前供暖突出问题的紧急通知称，北方采暖地区进入供暖期以来，城镇供热采暖工作总体运行平稳，但也存在供暖不到位、室温不达标等问题，影响群众正常采暖。要通过供热管理部门、供热企业进社区、入户走访、开展宣传咨询等方式，听取意见和建议。

“各地城镇供热管理部门要迅速组织对当前城镇供热采暖工作中存在的问题进行全面排查，结合‘访民问暖’专项活动和群众来电、来访、网络媒体等渠道反映的供暖问题，列出问题清单。”通知称，要建立工作台账，制定办结销号制度，加强督查督办，督促有关供热企业采取有效措施及时解决。

通知显示，要督促供热企业落实整改，重点解决好“供不上”和“供不好”等突出问题。各供热企业对存在的问题要及时采取有针对性的解决措施，加快问题整改，确保供暖到位、室温达标，确保问题得到解决。

随着冬季煤改气等需求的集中释放，天然气供不应求的局面加剧，一些地方开始限气停气，LNG（液化天然气）价格也涨至历史新高。在此之下，保供战紧急升级。（完）

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