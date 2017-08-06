中国央行发文要求明年下半年所有支付机构必须接入网联平台

路透上海8月5日 - 据业内人士介绍，中国央行周五发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台（网联平台）处理。该平台由45家股东共同出资20亿元人民币，其中央行及直属机构持股18%，外管局旗下梧桐树投资持股10%，分列前两大股东。

央行支付结算司发布的《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》并称，各银行和支付机构应于今年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。

“网联建成后将切断大量第三方支付机构直连银行的模式，网络支付必须接入网联进行转接，”业内人士称。

上述出资额分三期缴纳，出资比例分别为50%、30%和20%。另据介绍，上海黄金交易所、银行间市场清算股份有限公司和银行间市场交易商协会三家国家机构各出资3,000万元，各占3%；这样国家机构占据网联平台股份累计达37%。

而腾讯(0700.HK)旗下财付通支付和阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝占比均为9.61%，京东(JD.O)旗下网银在线占4.71%紧随其后。

有分析人士指出，随着网联平台投入运行，过去第三方支付机构直连银行、依赖备付金利差的盈利模式将告终。（完）