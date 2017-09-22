FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
习近平称中国推动军民融合要向重点领域用力 加快形成深度发展格局
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月22日 / 上午10点49分 / 1 个月前

习近平称中国推动军民融合要向重点领域用力 加快形成深度发展格局

1 分钟阅读

路透北京9月22日 - 中国国家主席习近平周五表示，推动军民融合发展既要加强顶层设计又要坚持重点突破，既要抓好当前又要谋好长远，强化需求对接，强化改革创新，强化资源整合，向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

新华社周五报导，习近平今日主持召开中央军民融合发展委员会第二次全体会议，指出国防科技工业是军民融合发展的重点领域。要坚持深化改革，积极推进国防科技工业体制改革，瞄准各方反映强烈的矛盾和问题，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，营造公平竞争的政策环境。

“坚持优化体系，扩大军工开放，推动军品科研生产能力结构调整。坚持融合共享，加快技术、资本、信息、人才、设备设施等资源要素的军民互动，实现相互支撑、有效转化。”会议指出。

会议并指出，中国拥有丰厚的基础设施资源，要最大限度挖掘利用、共建共享。在重大项目建设中，要按照“统一领导、分级管理，统筹衔接、同步建设，军民兼容、平战结合，需求明确、经济有效”的原则，实现一份投入多重产出。要建立需求对接渠道，完善重大项目清单，加快制定标准规范。

会议强调，要抓好体制机制建设，加快建立纵向贯通、横向协同、顺畅高效的组织管理体系。要抓好战略筹划，突出抓好新兴领域军民融合发展谋篇布局，积极稳妥推进军民融合创新示范区建设。要抓好改革方案设计，聚焦重难点问题，集中组织研究，形成改革方案，统筹协调推进改革。(完)

发稿 张晓翀；审校 林高丽

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below