习近平称中国要继续推进国家治理体系和治理能力现代化 深化各方面改革

路透北京10月25日 - 中国国家主席习近平周三在中外记者见面会上表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。

他表示，2019年将迎来中华人民共和国成立70周年。将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，惠及中国人民和各国人民。将继续落实好“十三五”规划确定的各项任务，并对未来发展作出新的规划。

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来了。我们将总结经验、乘势而上...我坚信，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。”习近平表示。

他指出，2020年，中国将全面建成小康社会。2021年，将迎来中国共产党成立100周年。将继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，大力营造风清气正的政治生态，以全党的强大正能量在全社会凝聚起推动中国发展进步的磅礴力量。

“我们要牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，坚持以人民为中心的发展思想，努力抓好保障和改善民生各项工作，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感，不断推进全体人民共同富裕。我坚信，中国人民生活一定会一年更比一年好。”习近平称。

备受关注的中共十九大于2017年10月18-24日在北京召开。习近平在十九大报告详细描绘了中国梦实现路径。

周三上午中国共产党第十九届中央委员会召开第一次全体会议，选举产生了新一届中央领导机构。选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记。（完）