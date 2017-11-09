习近平称中美要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划 本质是互利共赢（更新版）

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2017年11月9日，北京，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在人民大会堂举行双边会谈。REUTERS/Thomas Peter

路透北京11月9日 - 中国国家主席习近平周四在人民大会堂同美国总统特朗普举行会谈时表示，为拓展两国经贸合作，促进中美经贸关系进一步朝着动态平衡、互利双赢的方向健康发展，双方要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，推动中美经贸合作向更大规模、更高水平、更宽领域迈进。

新华社援引习近平的话称，经贸合作是中美关系的稳定器和压舱石。中美经贸关系的本质是互利共赢的，双方经贸合作给两国和两国人民带来巨大利益。根据中共十九大作出的战略部署，将推动形成全面开放新格局，实施高水平的贸易和投资自由化、便利化政策。

习近平强调，中美关系正处在新的历史起点上。中方愿同美方一道，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧，给两国人民带来更多获得感，给地区及世界人民带来更多获得感。

双方要加强宏观经济政策沟通和协调。拓展在能源、基础设施建设、“一带一路”建设等领域务实合作，推动在放宽出口限制、扩大市场准入、营造更好营商环境等方面双向取得更多进展。双方要加强在国际货币基金组织、世界银行、二十国集团、亚太经合组织等多边机制中的协调和合作，合力推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

特朗普总统访华期间，两国签署的商业合同和双向投资协议总金额超过2,500亿美元。

习近平在出席中美企业家对话会闭幕式时提到，中国经济持续向好有基础、有条件、有动力；中美经济互补性远大于竞争性，经贸合作空间巨大，中国愿积极扩大从美国进口能源和农产品，深化服务贸易合作，也希望美方加大对华民用技术产品出口。

“我们将深化供给侧结构性改革，在市场、财税、金融、投资和融资、国有企业等领域集中推出力度大、措施实的改革方案。”习近平称，当前中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济结构正在不断优化。

**台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题**

习近平指出，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，也事关中美关系的政治基础，希望美方继续恪守一个中国原则，防止中美关系大局受到干扰。

习近平表示，外交安全领域事关中美关系总体发展和两国战略互信水平。双方要按照两国元首确定的方向，规划中美关系发展路线图，就重大敏感问题增信释疑。两军关系应该成为中美关系的稳定因素。

“太平洋足够大，容得下中美两国。中美在亚太的共同利益远大于分歧，双方要在亚太地区开展积极合作，让越来越多地区国家加入中美两国的共同朋友圈，一道为促进亚太和平、稳定、繁荣作出贡献。”习近平称。

特朗普则表示，美中均是世界重要大国，互为重要贸易伙伴。美国政府坚持奉行一个中国政策。美方愿加强两国在外交安全、经济、社会和人文、执法及网络安全等领域各层级交流合作，继续加强在国际和地区问题上的沟通协调。美方高度重视中方在朝鲜半岛核问题上的重要作用，希望同中方合作推动实现朝鲜半岛无核化的目标。

**合作是中美两国唯一正确选择**

双方认为，今年以来中美关系取得重要进展。中美关系事关两国人民福祉，也关乎世界的和平、稳定、繁荣。合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好未来。

习近平指出，执法及网络安全事关两国人民的安全感和幸福感，是中美重要合作领域。希望双方围绕追逃追赃、禁毒、非法移民、打击网络犯罪、网络反恐、网络安全保护开展更多合作。

双方同意继续发挥元首外交对两国关系的战略引领作用，加强两国高层及各级别交往，充分发挥四个高级别对话机制作用，拓展经贸、两军、执法、人文等领域交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，推动中美关系得到更大发展。

双方同意，扩大经贸、投资、能源等领域合作，通过做大中美经济合作蛋糕解决两国经济关系快速发展过程中出现的问题和矛盾。继续加强网络安全、追逃追赃、遣返非法移民、禁毒等领域合作。共同努力促进中美双向留学，推动教育、科技、文化、卫生等领域合作。

双方重申致力于促进亚太地区和平、稳定与繁荣。致力于维护国际核不扩散体系，致力于实现朝鲜半岛无核化目标，强调两国在通过对话谈判最终解决朝鲜半岛核问题方面拥有共同目标，双方致力于维护半岛和平稳定。

会谈后，两国元首共同见证了能源、制造业、农业、航空、电气、汽车等领域商业合同和双向投资协议的签署。

美国总统特朗普及其夫人周三抵达北京后，在中国国家主席习近平的陪同下游览了故宫。中国官方媒体周四赞扬了两国领导人此次会晤的情形。由习近平亲自陪同游览故宫，是中方罕见的高规格待遇。中方此前承诺将以“国事访问+”的规格接待特朗普。（完）