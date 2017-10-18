习近平称要坚决破除一切顽瘴痼疾 更加自觉地防范各种风险（更新版）

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路透北京10月18日 - 中国国家主席习近平周三指出，当前国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国发展仍处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。要更加自觉地投身改革创新时代潮流，坚决破除一切顽瘴痼疾，更加自觉地防范各种风险。

习近平代表第十八届中央委员会向党的十九大作报告时指出，坚决反对一切削弱、歪曲、否定党的领导和中国社会主义制度的言行；更加自觉地维护人民利益，坚决反对一切损害人民利益、脱离群众的行为；更加自觉地投身改革创新时代潮流，坚决破除一切顽瘴痼疾。

要更加自觉地维护中国主权、安全、发展利益，坚决反对一切分裂祖国、破坏民族团结和社会和谐稳定的行为；更加自觉地防范各种风险，坚决战胜一切在政治、经济、文化、社会等领域和自然界出现的困难和挑战。

“今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标,...全党要充分认识这场伟大斗争的长期性、复杂性、艰巨性，发扬斗争精神，提高斗争本领，不断夺取伟大斗争新胜利。”习近平称。

习近平指出，全党要更加自觉地增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，保持政治定力，坚持实干兴邦，始终坚持和发展中国特色社会主义。

“确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。”习近平称。

他并指出，面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境，面对中国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，中国坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就。

“五年来，我们统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局，‘十二五’规划胜利完成，‘十三五’规划顺利实施，党和国家事业全面开创新局面。”他称。

习近平强调，中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。要在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

他指出，十八大以来全面从严治党成效卓著。把纪律挺在前面，着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题。坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。

“同时，必须清醒看到，我们的工作还存在许多不足，也面临不少困难和挑战。这些问题，必须着力加以解决。”习近平称。

中共十九大会议正在北京召开，会期七天自10月18日-24日，主要议程包括：审查十八届中央委员会报告和十八届中央纪律检查委员会工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举十九届中央委员会和中央纪律检查委员会。十九大闭幕后，将召开十九届一中全会，之后新一届中央政治局常委将同中外记者见面。（完）