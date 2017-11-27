中国防“炒房”须深化改革 短调控为长改革创造窗口期--新华

路透北京11月27日 - 新华社周日刊发时评文章称，在限购、限售、限价、限贷等政策调控下，近期中国一些地方一二手房价倒挂，引发抢购新房。出现这一现象，不是房地产市场调控太严了，恰恰是调控不够全面、改革不够深化。

文章认为，当前，房地产市场调控进入“深水区”，调控难度加大。调控房地产市场，要让短期调控政策为长期改革创造窗口期，让调控与改革措施共同发力，治标更须治本。

“八成首付”、“最低8%的中签率”、众筹买房、裹着棉被彻夜排队……近期，有的城市万人抢房的“盛况”引发舆论关注。

“市场越是焦虑越要稳定预期，市场越是疯狂越要深化改革，在改革前进的道路上不能失去方寸、丢了耐心。”新华时评称，限价等调控目的，不是限制新房开盘价的单边作业，也不是要“捂”住房价，更不是为了统计数字“好看”。

首先，短期楼市调控应当让位于长效机制，朝着“房子是用来住的”方向，建立长效机制，逐步扩大对公共租赁住房的土地供给，着重满足外来务工人员、新就业大学生等城市“夹心层”和困难群众的住房需求，进一步缩小贫富差距，促进房地产市场的供需平衡。

其次，做大做好资本市场，增加优质投资品供应，扩大投资渠道，引导资金从房地产市场转向其他市场。降低房地产业投资收益，从金融上掐断投机炒房的明沟暗道，引导投资进入实体经济，转移到急需支持的产业发展中去。

另外，严格按照房地产的功能定位，坚决守住不发生系统性风险底线，厘清主要矛盾，配套政策措施，实现短期和长期机制的协调一致，将改革不断引向深入。如此多管齐下，稳定预期，兼顾短期与长远利益，做细做实，这样才能推动房地产市场平稳健康发展。

中国住房城乡建设部会同国土资源部、央行上周召开部分省市房地产工作座谈会称，要坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性；并加强金融管理，平衡好房地产业与其他行业的资金配置，防止资金违规流入房地产。（完）