新疆精河县6.6级地震已致32人受伤 千余房屋受损

路透北京8月9日 - 新华社周三报道，从新疆维吾尔自治区党委宣传部获悉，截至11时，地震共造成精河县32人受伤，其中2人重伤，142间房屋倒塌，1,060间房屋受损，61处院墙和26座畜圈倒塌、4条牧道受损，县城6栋楼房裂缝。此外，受地震波及的伊犁哈萨克自治州有544间房屋、36座畜圈受损。

报道称，地震发生后，新疆维吾尔自治区启动三级应急响应，成立抗震救灾指挥部，要求做好抢险救灾工作，最大限度减少人员伤亡，并防范余震和次生灾害。

目前，自治区交通运输厅已调派人员全面排查受灾路段，对连霍高速沿线200公里半径范围内的公路、桥梁、隧道及公路设施进行了全面排查，并第一时间修缮受损路段及公路设施，确保道路畅通。

同时，新疆已开通绿色通道，对前往精河地震灾区公路运送救灾物资的车辆给予免费放行，确保救灾车辆、人员、物资第一时间到达。

报道并称，目前地震造成灾区十余个移动通信基站停电退服，中国移动新疆公司已出动抢险人员52人次，应急保障车15辆，应急通信车1辆，进行线路检查和抢通工作。

此外，地震区域内分布有360公里西气东输二线和三线天然气管道。地震发生时，西二线和三线霍尔果斯首站、精河压气站、乌苏压气站均有震感。精河压气站迅速组织站内人员分别对站内工艺设备设施、管道沿线阀室等进行巡检，经排查未发现漏点，设备设施运行正常。

周三稍早，中国地震台网速报微博周三发布消息，8月9日7时27分，在新疆博尔塔拉州精河县（北纬44.27度，东经82.89度）发生6.6级地震，震源深度11千米。（完）