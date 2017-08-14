国际化本质是输出人民币 最终通过资本项目实现--央行专家

路透北京8月14日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰表示，当前中国通过对“一带一路”建设提供人民币资金支持实现资本项目下的本币输出，推动人民币国际化进程；而在信用货币体系下，人民币国际化本质上是中国的银行体系通过信用创造输出人民币，最终要通过资本项目实现。

他周末在黑龙江举行的首届中国金融四十人伊春论坛上指出，随着人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，人民币的国际地位提升，为中国银行体系通过人民币形式向境外融资提供了条件。

“而‘一带一路’建设有真实的资金需求，可以借助这一有利契机，通过资本项下人民币输出为‘一带一路’建设提供资金支持，推动人民币国际化。”他说。

孙国峰认为，信用货币体系下的货币国际化本质是对外创造信用货币，本币国际化最终应当是资本项目输出。从国际经验看，一国货币国际化的本币输出通常需要经历两个阶段。

第一阶段是贸易项下输出，相当于通过货币兑换实现的本币输出，主要由市场力量推动；第二阶段是资本项下输出，即通过信用货币创造实现本币输出，多由政府带动市场力量协同推进。

在他看来，持续通过经常项目输出本币面临问题，因为从信用货币制度的角度看，经常项目下的本币输出相当于本币与外币之间的兑换，可能会加大外币输入，没有真正实现本币输出；且中国贸易结构制约人民币贸易输出规模，此外，人民币输出规模受人民币汇率和人民币资产收益率波动的影响较大。

他强调，就中国现实情况看，资本项下输出人民币是有利于宏观总量平衡、符合国民福利、可持续的人民币国际化战略。通过资本项目实现人民币输出可以实现真正的人民币国际化。

孙国峰并称，利用好“一带一路”建设契机，推动人民币国际化，要发挥好包括开发性金融机构在内的各类金融机构的作用，并要研究对本币跨境中长期融资的支持政策。

在一战后美元国际化的过程中，美国政府和美联储抓住时机鼓励本国银行对外扩张输出美元，如美联储将商业汇票纳入再贴现品种，既向市场投放美元流动性，也间接向海外输出美元，纽约汇票市场异军突起，美元开始成为国际金融计价和结算货币，为美元成为国际储备货币奠定了基础。中国在金融服务“一带一路”建设中也可以借鉴。

同时，要平衡好人民币国际化和防范金融风险之间的关系。探索对境外人民币进行宏观审慎管理，加强对人民币国际化系统重要性金融机构的管理，引导境外主体人民币融资用于实体经济，防止单纯借入人民币购买外汇的行为，防控跨境系统性金融风险，促进境外人民币形成良性循环。（完）