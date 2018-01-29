FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#中国财经
January 29, 2018 / 12:49 AM / 2 days ago

中国外汇交易中心人民币汇率CFETS指数上涨至两年半新高

1 分钟阅读

路透上海1月29日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(26日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至95.7，创2015年6月27日以来新高，较2014年底则仍下跌4.30%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.56和96.88，较前周分别上涨0.34%和上涨0.45%，较2014年底则分别下跌3.44%和下跌3.12%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期CNY=CFXS劲升1.29%，而美元指数大跌1.66%，因上周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元，打压美元指数下探逾三年低点；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌1.88%，而美元指数则累计下跌1.33%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn

发稿 张金栋; 审校 杨淑祯

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below