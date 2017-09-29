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人民币震荡收涨逾200点 长假前流动性差成交萎缩
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#中国财经
2017年9月29日 / 上午9点15分 / 22 天内

人民币震荡收涨逾200点 长假前流动性差成交萎缩

2 分钟阅读

路透上海/北京9月29日 - 人民币兑美元即期周五大幅震荡收涨逾200点，中间价则刷新逾一个月低点。交易员表示，早盘客盘购汇意愿仍较强，盘中一度跌至近一个半月新低；午后美元多头开始清理头寸，由于国庆长假临近流动性差，自营参与意愿不高，少量需求推动人民币震荡近500点，成交亦萎缩明显。9月则累计跌0.75%，为4月来首现月度贬值。

他们并指出，今日中间价开盘仍明显高于市场预期，也被理解为监管层的态度；但由于盘中未见大行入市维稳，导致本周以来即期市场价和中间价偏离持续扩大，体现了逆周期调节和市场反应之间的明显分歧。

“今天流动性太差，很多交易员都休假了。午后自营美元多头卖出，（美元）价格很快就下来了。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易表示，实需购汇还是不少，市场价与中间价偏离太多自营都不太敢做，报价双边点差很大；长假之后的行情很难预料。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6437元附近，较上日贬值约152点。

全球汇市方面，美元指数本月有望录得今年最大单周涨幅，因特朗普的税改计划带动美国公债收益率反弹，引发美元空头仓位的大调整。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.647 6.6699 0.34%

中间价 6.6369 6.6285 -0.13%

成交额 130.13亿美元 202.34亿美元

日内波动幅度(pips) 493 日低6.6842 日高6.6349

今年以来升贬幅度 4.55%

2005年汇改以来升贬幅度 24.51%

一年期美元/人民币掉期 1015

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6492 6.6558

一年期NDF 6.803 6.8076

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6481元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8447元、5.9145元和8.9132元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进

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