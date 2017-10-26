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美指回调人民币收升 关注晚间欧央行缩减购债计划细节
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2017年10月26日 / 上午9点17分 / 1 天内

美指回调人民币收升 关注晚间欧央行缩减购债计划细节

2 分钟阅读

路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价亦小升。交易员表示，月末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽幅波动。而进入四季度各家做市商为了年底排名有积极做市的趋势，市场流动性较好。

他们并表示，市场聚焦今晚欧央行会否明确缩减购债计划，另外下任美联储主席人选亦存不确定，在美元指数打破当前区间波动前，人民币估计会维持在6.6-6.65元区间震荡。

“今天客盘比较均衡，交易也比较平淡。到了四季度有的银行为了冲排名积极做市，市场流动性比较好，点差都不大。而且由于市场波动比较小，有些银行也适当放大了单边敞口。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，央行退出干预，人民币汇率基本跟着外盘走，市场关注周四晚间欧洲央行会做什么动作。

全球汇市方面，欧元周四持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6357 6.6408 0.08%

中间价 6.6288 6.6322 0.05%

成交额 249.35亿美元 301.63亿美元

日内波动幅度(pips) 88 日低6.6378 日高6.629

今年以来升贬幅度 4.73%

2005年汇改以来升贬幅度 24.73%

一年期美元/人民币掉期 975

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6358 6.6376

一年期NDF 6.7895 6.794

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6324元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8396元、5.8305元和8.7767元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进

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