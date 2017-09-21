人民币大幅收贬至月内新低 FED加息预期提振购汇需求

路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期周四大幅收贬至月内新低，盘中一度跌破6.6元关口至逾三周低点，中间价亦创近三周新低。交易员表示，隔夜美联储议息会议宣布10月起启动缩表，并暗示12月仍可能加息，提振美元指数，人民币亦顺势回落。

他们并指出，早盘时段人民币下探6.6元后结汇需求涌出，加上部分隔夜美元多头头寸离场，缓和人民币跌势；午后购汇需求进一步增加，人民币跌势再起，与离岸人民币形成小幅倒挂。

“现在市场的分歧比较明显。虽然美联储议息确认了年内再加息和缩表，但是美元指数还没有像样的反弹，近期依然不看好美元。”一中资行交易员称，“人民币还是跟随美指和客盘走，年内不会大幅贬值。”

亦有外资行交易员表示，目前市场上流动性较差老问题还是存在，一有动静大家都抢跑，波动比较大。

全球汇市方面，美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也延续了涨势，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。

美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5934 6.5742 -0.29%

中间价 6.5867 6.567 -0.30%

成交额 222.01亿美元 212.33亿美元

日内波动幅度(pips) 196 日低6.6066 日高6.587

今年以来升贬幅度 5.40%

2005年汇改以来升贬幅度 25.53%

一年期美元/人民币掉期 1006

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.592 6.5844

一年期NDF 6.741 6.7315

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5969元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8518元、5.8615元和8.907元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)