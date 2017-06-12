人民币兑美元窄幅整理微收升 短期料维持横盘走势

路透上海/北京6月12日 - 人民币兑美元即期周一微收升，但有效波幅续收窄。交易员称，本周有美联储(FED)议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价形成一定下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。

他们并表示，近期中间价“逆周期因子”持续发挥作用，市场心理预期也发生变化，客盘购汇需求导致的“非理性贬值”走势得到缓解；估计短期人民币将易升难跌，单边下跌预期或不再。

“美联储加息已经充分price in，就看声明的措辞了，如果措辞鹰派可能美元会涨一点，否则美元可能还会跌。但不论怎样，估计人民币不会有什么大的变动，”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，短期人民币会延续横盘走势，中间价政策调整有一定的惯性，人民币反弹不会就这么一波就结束。

全球汇市方面，美元周一下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。

随着外界完全消化美国18个月来第四次升息的影响，美银美林G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis认为，会后美元可能下跌。“美联储升息完全被消化，但措辞会比较温和，”他说。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7981 6.7988 0.01%

中间价 6.7948 6.7971 0.03%

成交额 236.11亿美元 179.68亿美元

日内波动幅度(pips) 42 日低6.8002 日高6.796

今年以来升贬幅度 2.23%

2005年汇改以来升贬幅度 21.75%

一年期美元/人民币掉期 1253

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7944 6.7862

一年期NDF 6.974 6.955

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6218、6.1674和8.6637。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）