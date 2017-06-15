美元指数小幅反弹人民币微收跌 美联储加息影响有限

路透上海/北京6月15日 - 人民币兑美元即期周四微收跌，中间价则创逾七个月新高。交易员称，美联储如期加息对在岸及离岸人民币影响有限，虽然实需客盘仍有购汇需求，但机构自营交易逐渐转向逢高结汇的思路；另外“逆周期因子”的正面作用也不容小视，料短期人民币易升难跌。

他们并表示，美联储加息之后美元指数表现疲软，午后小幅反弹，但美债收益率不升反跌，中美利差变化不明显，中国央行公开市场逆回购利率今早亦没有跟随调升，从利率角度看，美国此次升息的影响不大。

“汇价没怎么动，从盘面上看目前结汇不是很多，客户在等美元反弹，反弹300点就可以考虑结汇了。”一中资行交易员称，“下半年美元也不一定走强，加息要看通胀起不起得来，缩表也不会很积极，还要关注特朗普会不会被弹劾。”

亦有外资行交易员表示，如果美元后续没能大幅反弹，这波人民币涨势不会就此结束；如果美元兑人民币有反弹，肯定会有结汇出来。

美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

中国商务部外资司负责人周四称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。

全球汇市方面，美元周四微涨，美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议令市场继续认为该央行今年将再升息一次，会议还公布了削减资产负债表计划的细节。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7975 6.797 -0.01%

中间价 6.7852 6.7939 0.13%

成交额 257.09亿美元 292.88亿美元

日内波动幅度(pips) 96 日低6.7977 日高6.7881

今年以来升贬幅度 2.24%

2005年汇改以来升贬幅度 21.76%

一年期美元/人民币掉期 1276.42

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7918 6.787

一年期NDF 6.9695 6.9608

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7956；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6192、6.1961和8.6539。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）