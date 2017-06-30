人民币午后转为收跌 购汇旺盛刺激汇价快速走贬

路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期周五早盘与中间价一并刷新七个半月新高；午后转为收跌，当月升值0.6%。交易员称，美元指数最近持续走弱，中间价连续大涨，大行结汇盘持续涌出，带动人民币汇价本周已大涨数百点；然而午后美元指数反弹，加上购汇旺盛，此前市场上美元空头遂回补头寸，汇价转为收跌。

他们表示，在大行结汇带动下，本周人民币汇价逆转弱势连续大幅走升，虽然截至目前仍没有客盘大量结汇的意愿，但根据昨日公布的一季度国际收支实现“双顺差”，显示跨境资金流动明显改善，未来大概率会逐步体现到结售汇层面。

“今天是半年末最后一天，购汇盘很多；还有就是前两天（美元）下的比较快，大家都是（美元）空头为主，一旦美元反弹，容易没有价格，一旦大行不出来市场空轧空，（美元）汇价就上的很快。”一中资行交易员称。

她并表示，由于前几天人民币走升，市场自营头寸都是美元空头为主，而今日午后欧元下行美元反弹，空头回补，亦加剧了人民币走贬。未来要关注非美货币的走势，以及市场情绪。

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月下降；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为43.66亿SDR。当月仍无多头头寸。

中国外管局昨日公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，中国一季度国际收支实现双顺差，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

全球汇市方面，美元周五可能创近七年来最大季度跌幅，兑主要货币只是略有上升。在过去一周中，鹰派央行官员关于通胀的言论震动主要汇市。

“市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7796 6.7787 -0.01%

中间价 6.7744 6.794 0.29%

成交额 266.26亿美元 221.75亿美元

日内波动幅度(pips) 248 日低6.7838 日高6.759

今年以来升贬幅度 2.51%

2005年汇改以来升贬幅度 22.08%

一年期美元/人民币掉期 1150

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.783 6.7967

一年期NDF 6.951 6.9595

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.782；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7388、6.0451和8.8099。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）