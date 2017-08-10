人民币连四日收升创11个月新高 客盘结汇意愿仍高涨

路透上海/北京8月10日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升并创11个月新高，盘中一度冲高至近一年高点6.6520，中间价则劲升逾300点至近10个半月新高。交易员称，汇价快速升至6.65元附近高点后有逢低购汇盘，另有部分止盈需求出手，限制了汇价上涨空间；客盘结汇意愿仍高涨，但自营盘已趋于谨慎。

他们并表示，近期人民币连续单边上行，看涨人民币逐渐成为主流，几乎所有机构都上调了对人民币年内贬值幅度的预期，因此仍可等待逢高结汇时机。市场主体亦在观望汇价“底”在哪里，并担忧朝鲜局势是否会对美元形成压力。

“客户手中但凡有点美元都很头疼，想结又想等一等。现在每天一开盘看到跌一两百点个点，我们就会给客户打电话。”一外资行交易员称，“现在客户急慌慌的能结就结，一窝蜂的干一件事太可怕了。”

面对盘初人民币如此凌厉的升势，一外资行交易员亦称，“这走势也是太快了，猝不及防。”离岸人民币即期早盘亦快速上行，盘中触及6.6663元，较上日大涨263点近至11个月新高，随后亦受在岸汇价调整而回吐涨幅。

全球汇市方面，美元指数周四上涨，投资者整固头寸，在围绕美国与朝鲜紧张局势的担忧加剧之际，低收益率货币瑞郎和日圆受到支撑。

受中间价大涨影响，外汇交易中心公布的人民币汇率CFETS指数亦大涨0.51%至93.76，创5个月新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.661 6.6776 0.25%

中间价 6.677 6.7075 0.46%

成交额 286.18亿美元 302.97亿美元

日内波动幅度(pips) 202 日低6.6722 日高6.652

今年以来升贬幅度 4.33%

2005年汇改以来升贬幅度 24.25%

一年期美元/人民币掉期 1050

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6751 6.6926

一年期NDF 6.806 6.8223

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6593元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8055元、6.0538元和8.632元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)