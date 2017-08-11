人民币小幅收跌成交放量 短期技术调整不改中期强势

路透上海/北京8月11日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌成交放量，中间价则续升近130点刷新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出致人民币收跌，但短期调整不改中期强势。

他们并表示，本周人民币在快速上升时，购汇端基本没有流动性，而且走势独立，这种升势缺乏稳定性；另外汇价快速上升之后结汇的价格已经没有之前合适，结汇观望意愿上升，估计汇价从高点回落300-500点结汇需求会再度涌现。

“逆周期因子今天肯定发挥作用了，不然中间价和开盘价肯定都不是这个价。”一中资行交易员称，“今天汇价波动比较大，这个价位上许多自营愿意多拿一点美元，交投也比较旺盛。”

亦有外资行交易员称，这周人民币涨得太快，也需要回调，但中期看好基本是大家的共识。

离岸人民币兑美元即期周五早盘冲高后急速转跌。先是一早冲破6.66关口，之后回落最低触及6.6949元，尽数回吐昨日涨幅，离岸CNH下跌也带动在岸汇价调整。

中国金融四十人论坛高级研究员管涛指出，最近这波人民币汇率升值主要不是受到逆周期因子的影响，也不是央行干预的结果，而是市场预期变化而形成的结汇盘推动的。

受中间价续升影响，外汇交易中心公布的人民币汇率CFETS指数时隔五个月重返94关口。

全球汇市方面，美元兑日圆周五跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏季假期市况淡静之际，朝鲜局势占据汇市主导。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6668 6.661 -0.09%

中间价 6.6642 6.677 0.19%

成交额 319.37亿美元 286.18亿美元

日内波动幅度(pips) 154 日低6.677 日高6.6616

今年以来升贬幅度 4.24%

2005年汇改以来升贬幅度 24.15%

一年期美元/人民币掉期 1132

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6804 6.6668

一年期NDF 6.8095 6.7938

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6673元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8366元、6.1105元和8.6531元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)