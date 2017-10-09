人民币收涨近200点成交缩量 FED加息预期料施压人民币

路透上海/北京10月9日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨近200点，中间价则跌至近一个半月低点。交易员表示，国庆节期间受美国数据和官员鹰派讲话支撑，美元指数小升，今日中间价承压下行；但今日部分交易员仍在休假，市场成交极为清淡，少量交易即可造成市场较大波动，短期人民币料维持宽幅波动。

他们并指出，由于美国公布的薪资数据表现强劲，这提升了12月美联储加息的预期，美元指数短期或仍有一定的上行空间，这可能让人民币继续承压；但由于十九大召开在即，监管层料不会让人民币升贬出现失控。

“节后很多交易员没有回来，客盘也清淡，整体市场没有特别明显的方向，后市就看美元怎么走了。”一外资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，市场流动性偏差，很小的单子即可让市场较大波动，价差也比较大。

中国央行周一公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元。

全球汇市方面，美元周一持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。

国庆节期间，美元指数受乐观经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑曾升至94.267的逾两个月高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6285 6.647 0.28%

中间价 6.6493 6.6369 -0.19%

成交额 116.86亿美元 130.13亿美元

日内波动幅度(pips) 351 日低6.6566 日高6.6215

今年以来升贬幅度 4.84%

2005年汇改以来升贬幅度 24.86%

一年期美元/人民币掉期 1045

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6238 6.6506

一年期NDF 6.7795 6.7989

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6318元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7787元、5.8858元和8.6973元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6351，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7912、5.8932和8.683。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)