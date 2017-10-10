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人民币收盘劲升逾400点但流动性欠佳 逢低购汇限制反弹空间
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#中国财经
2017年10月10日 / 上午9点33分 / 8 天前

人民币收盘劲升逾400点但流动性欠佳 逢低购汇限制反弹空间

3 分钟阅读

路透上海/北京10月10日 - 人民币兑美元即期周二收盘劲升424点一举突破6.59关口，单日涨幅达到0.64%，中间价亦大涨逾200点。交易员表示，国际美元小幅调整，今日中间价开盘点位强于市场预期，加上十九大在即，均推升市场做多人民币预期，不过整体流动性欠佳，增加市场波动，逢低购汇需求阶段性限制汇价反弹空间，短期人民币料延续宽幅波动。

他们并表示，美联储加息预期或已被市场提前消化，当然市场也期待美国税改能获得通过，这也是美元多头的关键期待，可能给人民币一定调整压力，但估计中共十九大召开在即，短期人民币易涨难跌。

“(美元兑人民币)大涨的时候点差好大，但继续估计升值空间也不大，”一中资行交易员称，“FED加息预期已经基本price in(反映在内)了，后续这个因素继续推动美指的力量有限，当然税改还可以再期待下。”

亦有外资行交易员指出，十九大召开在即，政策性行情下，人民币易涨难跌，逆周期调节效应明显，今天的人民币的涨幅已经超过预期，人民币汇价中枢已经从6.6-6.65之间移动到6.55-6.6左右了。

中国央行行长周小川日前接受财经网专访表示，中国对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。他指出，人民币汇率改革历来众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。

全球汇市方面，欧元周二升至一周高位，隔夜欧洲央行一名官员的鹰派评论，促使投资人加码仓位，强化看好欧元区经济展望维持强劲的押注。欧元今年以来的涨势，在近日有所减弱，因政治疑虑升高，令欧元兑美元在上个月下跌逾3%。

“市场将会继续留意朝鲜的举动，但周五美元下跌时可能已经消化了大多数的最新紧张氛围，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5861 6.6285 0.64%

中间价 6.6273 6.6493 0.33%

成交额 176.14亿美元 138.45亿美元

日内波动幅度(pips) 196 日低6.6029 日高6.5833

今年以来升贬幅度 5.52%

2005年汇改以来升贬幅度 25.67%

一年期美元/人民币掉期 970

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5753 6.6155

一年期NDF 6.7235 6.7628

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5942元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7593元、5.8599元和8.6915元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽

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