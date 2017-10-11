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人民币逆转升势微幅收低 人民币指数逼近年内新高推动逢低购汇盘
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#中国财经
2017年10月11日 / 上午9点16分 / 7 天前

人民币逆转升势微幅收低 人民币指数逼近年内新高推动逢低购汇盘

2 分钟阅读

路透上海/北京10月11日 - 人民币兑美元即期周三小幅收低，逆转早盘升势，尽管中间价劲升逾430点，创6月1日来最大单日涨幅。交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，午后客盘购汇明显偏多，亦无大行指引方向，市场顺势走弱，短期人民币汇价料延续双向宽幅波动。

他们并指出，早盘人民币升势遇阻一方面是日内美元指数有所企稳，另外离岸CNH回吐部分昨日涨幅，也限制了在岸人民币多头继续推高汇价动力。而全天来看，客盘偏购汇，从价格和时点角度来讲，逢低购汇以及季节性购汇料施压人民币，不过，中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限，难现趋势性走势。

一中资行交易员称，“十九大马上要召开了，不太可能出趋势性的走势吧”。

“市场的力量在起作用，好奇的是，机构的信用卡购汇潮还没有到来，...规律性和时点来看，人民币指数达到近期高点，后期会有所回调。”

他并指出，目前看倾向于认为市场在引导方向，现在人民币贬值预期不强，监管对购汇限制也不大，相对比较有序，没有必要监管出手。

由于中间价强劲上扬，人民币汇率指数也再次回到95关口上方，并逼近9月11日创下的95.36的年内新高。招行外汇首席分析师李刘阳表示，如果人民币继续强势，不排除汇率指数再刷新高的可能，这可能引发监管层启动逆周期调整。另外从汇率指数基本稳定角度看，人民币续升空间或有限。

全球汇市方面，欧元兑美元周三升至两周高位，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑，另一方面，美元全线走软。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5887 6.5861 -0.04%

中间价 6.5841 6.6273 0.66%

成交额 216.01亿美元 192.97亿美元

日内波动幅度(pips) 191 日低6.5936 日高6.5745

今年以来升贬幅度 5.48%

2005年汇改以来升贬幅度 25.62%

一年期美元/人民币掉期 965

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.586 6.5667

一年期NDF 6.7355 6.7175

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5783元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7799元、5.8582元和8.6855元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯

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