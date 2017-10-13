人民币微收升十九大前气氛偏多 贸易数据向好提供支撑

路透北京10月13日 - 人民币兑美元即期周五收盘微升，早盘曾短暂触及6.5732元的三周来新高；中间价则小幅调整。交易员表示，国际美元和欧元都没有太大动静，这两天人民币与美元指数联动性也趋弱，中国十九大召开前机构大都无意选择方向。

他们指出，离岸和在岸人民币走势基本一致，而新出炉的中国9月贸易数据向好，小幅提振人民币多头人气，当然市场仍预期10月中旬应该会有季节性客盘购汇力道出现，人民币料整体持稳。

“十九大开会前，大家都不敢也不愿意折腾的吧，估计大家的预期也比较一致，”一中资行交易员称。

另一中资行交易员称，昨日和今日收盘价看，不仅波动小，而且都“很吉利”。

在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

中国共产党第十九次全国代表大会于下周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子，因而备受瞩目。

全球汇市方面，欧元周五小升，有望录得一个月来最大周线升幅，因投资者关注焦点从欧元区政治忧虑转向其改善的经济前景。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5868 6.5888 0.03%

中间价 6.5866 6.5808 -0.09%

成交额 204.89亿美元 244.97亿美元

日内波动幅度(pips) 158 日低6.589 日高6.5732

今年以来升贬幅度 5.51%

2005年汇改以来升贬幅度 25.65%

一年期美元/人民币掉期 971

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.579 6.5792

一年期NDF 6.7315 6.7275

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5864元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7916元、5.8819元和8.7715元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)