人民币兑美元小幅收贬 客盘购汇需求旺盛成交扩大

路透上海/北京10月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收贬，中间价则小升。交易员表示，国际市场波动较小，加上中共十九大召开在即，机构无意选择方向，目前走势多由客盘需求引导，而今日客盘购汇需求旺盛致成交扩大，短期汇价料延续区间波动。

他们并指出，稍早公布的中国通胀数据对汇市影响有限；美联储12月加息和接下来税改潜在利好均可为美元多头提供些许支撑，而欧元近期走势疲弱，美元指数调整幅度料较为有限，因此人民币升值空间也可能受限。

“最近客户购汇很多，美元购汇和欧元购汇都有，除了支付红利之外，近期的价格购汇也比较合适，一些贸易企业选择提前购汇。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，当前自营机构对后市分歧比较大，不过在十九大期间无意选择方向，料汇价以稳为主，区间波动。

中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

全球汇市方面，继上周录得一个月以来最大周线涨幅后，欧元周一下滑，因交易商获利了结，不过在下周欧洲央行政策会议之前，市场不敢贸然杀跌。

但由于美元全线疲软， 因此欧元跌势有限。美元疲软是因为美国通胀数据低迷，令人预期美联储(FED)在本月末政策会议上的立场将不会过于强硬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5912 6.5868 -0.07%

中间价 6.5839 6.5866 0.04%

成交额 280.11亿美元 204.89亿美元

日内波动幅度(pips) 204 日低6.5933 日高6.5729

今年以来升贬幅度 5.44%

2005年汇改以来升贬幅度 25.57%

一年期美元/人民币掉期 977

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.581 6.5666

一年期NDF 6.7355 6.7085

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5858元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7665元、5.8943元和8.7599元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)