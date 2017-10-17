人民币震荡大幅收贬 受月中购汇需求和美指反弹拖累

路透上海/北京10月17日 - 人民币兑美元即期周二震荡大幅收贬逾200点，时隔一周再度跌破6.6元关口，盘中一度跌逾300点。交易员表示，昨日美元指数反弹，加上月中实需购汇较旺，共同打压人民币走弱；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币汇率将维持区间宽幅波动。

他们并指出，十九大可能更多的影响是心理层面，何况外部环境短期变化也较小；另外随着远期结售汇趋于均衡，其对掉期和即期的影响可能逐渐减弱。

“今天市场波动挺大的，大额购汇比较多，尾盘有人在买（美元），一下就（把美元）买高了。”一中资行交易员称。

他并表示，月中有客盘集中购汇，近期人民币可能还有贬值空间；不过十九大期间，汇价不会大升大贬，而是在上下300点的区间内宽幅波动。

全球汇市方面， 美元指数周二升至一周高位，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.616 6.5912 -0.37%

中间价 6.5883 6.5839 -0.07%

成交额 252.11亿美元 283.2亿美元

日内波动幅度(pips) 332 日低6.6215 日高6.5883

今年以来升贬幅度 5.04%

2005年汇改以来升贬幅度 25.10%

一年期美元/人民币掉期 1010

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6113 6.583

一年期NDF 6.765 6.7212

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6135元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7856元、5.898元和8.7754元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)