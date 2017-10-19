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人民币续震荡收跌 购汇需求和经济数据带动汇价走弱
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#中国财经
2017年10月19日 / 上午9点06分 / 2 天前

人民币续震荡收跌 购汇需求和经济数据带动汇价走弱

3 分钟阅读

路透北京10月19日 - 人民币兑美元即期周四续震荡收跌，受实需购汇和经济数据的打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但在亚洲交易时段仍有支撑；且月中实需购汇持续旺盛，导致人民币承压下挫。短期人民币料延续宽幅波动，但6.7附近有阻力。

他们并指出，今早公布的中国三季度GDP同比增速略降至6.8%，离岸人民币在数据公布后明显走贬，并带动在岸汇价下跌；而外汇占款和结售汇数据转为正值，对市场影响不大。午后人民币曾缩减跌幅，但尾盘时段美元指数受提振，人民币再度回落。

“现在市场波动纯体现flow情况，”一中资行交易员称，“月中购汇还是比较多的，不过可能也快结束了。”

亦有外资行交易员表示，今日公布的中国三季度GDP数据符合预期，但低于前值，对离岸市场有些影响。而外汇占款和结售汇数据也体现前期人民币大涨时结汇较多的行情，符合预期。

“今天还是购汇比较多，最近两天中间价没什么过滤，开会期间也没有大行管控，基本实现‘退出常态化干预’了，多数情况下还是自由波动的。”该交易员称，“估计近期还是6.6附近宽幅波动吧，但短期很难到6.7。”

中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。与此同时，外管局公布9月银行结售汇顺差3亿美元，为2015年6月以来首次呈现顺差，上月为逆差38亿美元。

中国央行行长周小川今日表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化。

外管局局长潘功胜也表示，国内外多重因素作用下一度中国汇率受到高强度冲击；当前外汇市场形势稳定，多个指标显示跨境资本流动和供求的基本平衡。未来会稳步推进资本项目可兑换，保持人民币汇率区间基本稳定。

中国共产党十九大会期为10月18日-24日。

全球汇市方面， 欧元周四升至三日高点，因在欧洲央行下周召开政策会议之前，债券投资人有避险相关需求，不过有关加泰罗尼亚局势的不确定性阻碍升势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6277 6.6205 -0.11%

中间价 6.6093 6.5991 -0.15%

成交额 244.74亿美元 266.72亿美元

日内波动幅度(pips) 190 日低6.639 日高6.62

今年以来升贬幅度 4.86%

2005年汇改以来升贬幅度 24.88%

一年期美元/人民币掉期 975

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6275 6.619

一年期NDF 6.783 6.7725

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6204元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8217元、5.8778元和8.7337元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红

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