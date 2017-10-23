人民币收跌近200点受客盘需求主导 短期料延续宽幅波动

路透上海/北京10月23日 - 人民币兑美元即期周一收贬近200点，逼近6.64元支撑，中间价亦跌逾百点。交易员表示，上周五美元指数反弹，打压人民币中间价；因监管层基本退出常态式干预，近期人民币汇率与美元指数走势基本一致，主要受客盘需求主导。

他们并指出，中共十九大会议明日闭幕，目前暂未有影响市场的消息出来，而后续中美之间还有不少政治博弈，加上外部美指走向尚存较大不确定性，因此对人民币做较长预期意义有限，近期汇价料延续宽幅波动走势。

“今天市场整体波动不大，可能会议期间达成了自发的默契；结售汇偏均衡，汇价基本被美元指数带着走。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，央行退出常态化干预，市场被客盘牵引，且追随美元指数，汇价难以预期，“（十九大）会议之后经济怎么调，后面中美之间还有很多政治博弈，不确定的东西太多，现在做比较长的预期都是拍脑袋。”

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6398 6.62 -0.30%

中间价 6.6205 6.6092 -0.17%

成交额 259.19亿美元 251.09亿美元

日内波动幅度(pips) 120 日低6.6399 日高6.6279

今年以来升贬幅度 4.66%

2005年汇改以来升贬幅度 24.65%

一年期美元/人民币掉期 960

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6424 6.6256

一年期NDF 6.7945 6.7695

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6361元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8015元、5.8325元和8.7539元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)