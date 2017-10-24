人民币小幅收升交投区间趋窄 部分机构倒量致成交放大

路透北京10月24日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升，无视中间价连两日下跌并创两周新低。交易员表示，十九大今日上午闭幕，重大政治事件期间市场自发维稳情绪仍较强，整体波动区间趋窄，部分机构参与倒量致成交放大。近期客盘结购汇引领汇价方向，未见明显干预迹象。

他们并指出，近期人民币走势基本跟着美元指数上下波动，客盘也没有明确趋势性方向；后续人民币走向仍要看美指动向，随着年底即将到来，人民币市场流动性问题以及客盘结购汇也将很大影响汇市走向。

“今天是很正常的一天，结售汇比较均衡，央行也不怎么管，不过现在大家的排名都不是很好看，可能有些机构趁着波动小倒倒量。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，近期汇市基本跟着美元指数动，十九大都是维稳，整个基调比较温和，不会太激进，所以没有明显影响汇市的消息出现。

全球汇市方面， 新西兰元周二成为G10主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前即将上任的工党政府概述了其偏左倾政策。美元指数自近期高点回落，因市场焦点转向谁将担任美联储下届主席。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6332 6.6398 0.10%

中间价 6.6268 6.6205 -0.10%

成交额 303.89亿美元 268.48亿美元

日内波动幅度(pips) 96 日低6.637 日高6.6274

今年以来升贬幅度 4.77%

2005年汇改以来升贬幅度 24.77%

一年期美元/人民币掉期 944

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6322 6.6388

一年期NDF 6.783 6.7905

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6364元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.801元、5.8381元和8.7501元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)