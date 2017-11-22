人民币收涨近两百点 受离岸人民币流动性收紧带动

路透上海/北京11月22日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨近200点，中间价则小幅上调。交易员指出，早盘市场波动不大，午间公布的香港CNH HIBOR隔夜拆借利率飙涨，带动离岸人民币跳升，在岸人民币跟随大涨逾200点。午后市场交投平稳，汇价略收窄涨幅。

他们并表示，外盘延续平稳走势，境内结售汇也基本均衡，机构大都完成了年度任务交易兴趣不浓。除了中午人民币跳涨之外，其他时段汇价相对平稳波动不大。而周四美国市场因感恩节休市，汇价走势将取决于CNH的方向。

“11点多hibor公布之后，人民币跳涨了100多点，当时市场上没什么流动性，没用多少头寸就把（美元）汇价中枢打下来了。”一中资行交易员称。

他并称，今日走势有些出乎意料，有人民币空头头寸的自营盘可能受到不少的影响。不过午后市场没有延续中午的趋势，而是趋于平稳，近期应该还是稳定的市场。

“我们好几天不做即期了，估计大家任务也差不多完成了。”另一中资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)出现异动；其中隔夜由周二的2.57550%大涨340个基点至5.97968%；同时一周期的HIBOR亦大涨176个基点至4.99478%。

另外汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度盘初随即被调用30亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了20亿元的流动性，但随后流动性被调用的金额分别回落至3亿和8亿元人民币。

一香港中资行分析人士称，今天离岸CNH流动性异动应是偶发情况，整个市场并未出现明显异样，可能是个别机构有应急流动性需求，或者和明日美国假期有关。

针对市场猜测是否和下周财政部在港发70亿人民币国债有关，该分析人士认为，“应该关系不大，国债缴款现在大家都有预期，会留出头寸，不至于扰乱市场。”

中国财政部周三公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。

全球汇市方面，欧元周三连续第二日走高，收复德国执政联盟谈判破裂之后录得的逾半数跌幅。投资者预期欧元区成长强劲，纷纷买进欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6159 6.6337 0.27%

中间价 6.629 6.6356 0.10%

成交额 247.17亿美元 248.34亿美元

日内波动幅度(pips) 207 日低6.6332 日高6.6125

今年以来升贬幅度 5.04%

2005年汇改以来升贬幅度 25.10%

一年期美元/人民币掉期 1047.75

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6104 6.6264

一年期NDF 6.7655 6.7845

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6153元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7772元、5.9046元和8.7678元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)