人民币小幅收升 购汇需求冲抵部分美指疲弱利好

路透上海/北京11月27日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价则小幅回落。交易员指出，今日购汇需求较多，对冲了部分美元指数疲弱的利好；如若外部美元指数续呈弱势，此前累积的未结汇头寸最终会推升汇价，只是出手时点上不好判断。人民币当前虽然不存在明显趋势，但波动率料较之前有所上升。

他们并表示，德国政治动荡忧虑缓解，提振市场做多欧元情绪；由于本周美国参院将讨论税改议案，还有美联储主席提名人鲍威尔听证会，较大不确定性导致国际汇市大幅波动。目前人民币汇率指数处于低位，短期看多人民币对一篮子货币。

“猜测今天的购汇不一定体现在客盘，可能是前两天客盘购汇被自营接住没有平盘，自营成了美元空头，今天进行回补，就体现为一波一波的购汇。”一中资行交易员表示。

他并称，目前境内外价差继续倒挂，可能是因为境内购汇较多，而境外的做多人民币的力量较强。

“现在各大经济体欧美包括中国有各种不确定，一切皆有可能，就看谁演的好了，短期真的不好判断，”一外资行交易员称，“日内的话也比以前难做多了，因为你不知道什么时候flow（客盘）就来一波。”

全球汇市方面，欧元周一在欧洲早盘整理涨幅，中国股市跌势加重促使投资者部分了结多头押注的获利。欧元此前在亚洲时段触及两个月高点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5979 6.6037 0.09%

中间价 6.5874 6.581 -0.10%

成交额 233.45亿美元 237.81亿美元

日内波动幅度(pips) 116 日低6.6078 日高6.5962

今年以来升贬幅度 5.33%

2005年汇改以来升贬幅度 25.44%

一年期美元/人民币掉期 1038

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5968 6.588

一年期NDF 6.749 6.7338

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6005元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8738元、5.9282元和8.7989元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)