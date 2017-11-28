人民币续小幅收涨 关注本周美国税改表决进程

路透上海/北京11月28日 - 人民币兑美元即期周二续小幅收涨，不过盘中小跌一度逼近6.61元关口支撑。交易员指出，隔夜美元指数暂时探底企稳，人民币中间价也随之调整；但收盘前欧元走升拉低美指，带动人民币转为收升。近期全球主要货币波动率都不大，人民币亦难有明显方向。

他们并表示，市场基本预期美联储12月将进行加息操作，对美国参议院本周会否通过税改方案的质疑成为美元表现不确定的因素之一；另外中美利差处于较高水平，有利于资金流入，对人民币汇率也形成一定支撑，因此即便美指反弹，人民币也难有多少下跌空间。

“结售汇比较均衡，自营有多有空，人民币上下也就几十点，没什么方向。”一中资行交易员称，“现在全球货币的波动性都低，人民币就很容易保持稳定。”

亦有外资行交易员指出，人民币资产有这么高收益率支撑，汇率涨跌幅度应该都不会特别大。

全球汇市方面，美元兑日圆周二持稳，维持在两个月低点上方，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。主要货币波动不大。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5949 6.5979 0.05%

中间价 6.5944 6.5874 -0.11%

成交额 258.72亿美元 233.45亿美元

日内波动幅度(pips) 164 日低6.6096 日高6.5932

今年以来升贬幅度 5.38%

2005年汇改以来升贬幅度 25.50%

一年期美元/人民币掉期 1050

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5949 6.5955

一年期NDF 6.749 6.7377

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.602元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8477元、5.9308元和8.7943元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)