人民币小幅收跌 市场预期分化短期延续区间宽幅波动

路透上海/北京11月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，开盘后一度逼近6.61元关口支撑，午后跌幅明显缩减。交易员指出，美元指数反弹拉低人民币中间价，但市场预期分化，人民币对美指变动敏感度下降；欧洲交易时段英镑大涨打压美指，人民币小幅受提振后缩减跌幅。

他们并表示，临近月末一方面银行间流动性相对宽松，短端掉期点小幅回落，另外市场结汇需求也有所增加，帮助人民币缓解跌势；继续关注美国税改政策进程的影响，预计人民币短期仍延续区间宽幅波动。

“今天市场结汇偏多，一方面月末购汇flow不多，另外美元指数上不去，自营也以看空美元为主。”一中资行交易员称，“而且最近人民币利率比较高，人民币的买盘偏重。”

亦有中资行交易员表示，当前市场分化比较明显，现在很难交易出一个方向来，估计CNY短期可能还会在6.58-6.63这500点区间波动。

全球汇市方面，据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周投资客的美元净空仓规模增加，此前美元空仓连续七周下降。11月21日止当周，美元净空仓规模为31.5亿美元。投机客已经连续19周持有美元净空仓。之前一周美元净空仓为6.43亿美元。

美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5988 6.5949 -0.06%

中间价 6.6011 6.5944 -0.10%

成交额 225.26亿美元 258.72亿美元

日内波动幅度(pips) 140 日低6.6091 日高6.5951

今年以来升贬幅度 5.31%

2005年汇改以来升贬幅度 25.42%

一年期美元/人民币掉期 1044

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6003 6.6087

一年期NDF 6.7565 6.7625

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5964元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8295元、5.919元和8.8486元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)