人民币收贬逾百点 偏购汇客盘表现活跃推升成交量

路透北京11月30日 - 人民币兑美元即期周四收贬逾百点，中间价则小幅调低。交易员指出，美元指数上升动力不足，美国税改进程虽有反复，但市场对最终通过仍抱有一定预期；外盘虽没有明显方向，但午后客盘成交活跃，大额购汇较多，推动成交量明显放大。

他们并表示，今日公布的官方PMI超预期回升表明中国经济基本面有韧性，这也是人民币汇率能基本平稳的基础，但市场预期分化，未来走势难以预测。机构已做好准备迎接下周推出的即期撮合交易，料即期市场流动性将更好；不过由于大家报价将更加谨慎，成交量可能会降低。

“今天整个市场比较活跃，客盘比较大，购汇结汇的单子都比较大，不过购汇偏多一些。”一中资行交易员称，“这种情况下自营都是跟着flow做。”

亦有外资行交易员表示，外盘没有方向，现在还是继续观察美国税改和欧洲的政治变动；当前汇价走势难以预测，市场预期非常分化。

中国外汇交易中心周四称，为进一步促进价格发现和提高交易效率，将于2017年12月4日（下周一）在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出基于双边授信的即期撮合交易。

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

全球汇市方面，美元周四持稳，但本月跌幅可能创下7月以来最大，因投资人对美国经济前景变得谨慎；欧元持稳在两个月高点附近，稍晚欧元区将公布通胀数据。

美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6107 6.5988 -0.18%

中间价 6.6034 6.6011 -0.03%

成交额 285.14亿美元 225.26亿美元

日内波动幅度(pips) 97 日低6.6125 日高6.6028

今年以来升贬幅度 5.13%

2005年汇改以来升贬幅度 25.20%

一年期美元/人民币掉期 1040

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6168 6.612

一年期NDF 6.774 6.769

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6073元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.839元、5.8843元和8.8922元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)