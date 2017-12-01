人民币午后随美指回调转为收涨 短线料维持区间波动

路透上海/北京12月1日 - 人民币兑美元即期周五小幅收涨，中间价则小跌。交易员指出，今日客盘结购汇相对均衡，午后随美指回调转为收涨；鉴于美国税改进程仍存不确定性，美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向。虽然临近年末客盘固定购汇将有所增加，但外盘表现稳定，人民币难有明显下跌空间。

他们并表示，美联储本月加息已经被市场充分预期，料届时美元的波动不会很大，而欧洲经济复苏支撑欧元，也将对美元指数形成制约。由于市场预期明显分化，人民币兑美元表现相对较稳，各个期限隐含波动率和实际波动率均下滑。

“年底客户的固定购汇比较多，12月每周都会有。”一外资行交易员称，“不过美国税改进程不确定，美元这几天也上不去，人民币走势还会比较稳定吧。”

亦有中资行交易员表示，今日客盘美元买盘确实比较多，自营也是跟着客盘做做日内，短期应该还是区间走势的判断。

全球汇市方面，欧元周五连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6065 6.6107 0.06%

中间价 6.6067 6.6034 -0.05%

成交额 276.91亿美元 292.1亿美元

日内波动幅度(pips) 113 日低6.6167 日高6.6054

今年以来升贬幅度 5.19%

2005年汇改以来升贬幅度 25.28%

一年期美元/人民币掉期 1034

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6092 6.6115

一年期NDF 6.7615 6.767

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6075元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8733元、5.8679元和8.9401元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)