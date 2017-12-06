人民币小幅收贬有效交易区间狭窄 部分机构参与倒量

路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，人民币中间价持续第八日走贬，市场整体有效交易区间非常狭窄。交易员指出，美国税改推进对美指影响有限，人民币也没有明确的方向，近期料维持区间波动；由于汇价走势平稳点差很小，部分机构参与倒量。

他们表示，人民币兑美元即期交易基本“睡着了”，没有外部因素或者国内政策指引，人民币很难走出当前区间，临近年底自营交易热情也明显下降；不过撮合交易上线后，效率明显提升，价格稳定的特性更为明显。而由于掉期长端进一步抬升，远期购汇成本增加，加之近期汇价稳定，客盘远期购汇的意愿有所下降。

“新系统出来了以后起到了稳定的作用...刚刚这一个小时只有5个点的波动，市场都要睡着了，我也快睡着了。”一中资行交易员指出。

亦有中资行交易员表示，月内美元可能还有上涨空间，但人民币难以突破6.6-6.65的区间，料年底就在此区间波动。

另有外资行交易员指出，以往年末客盘的量会多一些，但今年不同，由于明年行情具有很强的不确定性，限制了客盘成交的兴趣，企业套保意愿下降，银行自营交易也没什么空间。另一方面，以前是因为监管严格令一些交易没法做，现在则是不想做，因为方向很不明确，要密切关注明年中国货币政策的取向。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.01%至94.27；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.2。

全球汇市方面，美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。亚洲货币大多受到美元不确定前景的桎梏，周三市场 交投同时反映着对美国税改的期望、以及对美国政府可能关门的恐惧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.615 6.6131 -0.03%

中间价 6.6163 6.6113 -0.08%

成交额 202.09亿美元 181.79亿美元

日内波动幅度(pips) 150 日低6.6277 日高6.6127

今年以来升贬幅度 5.06%

2005年汇改以来升贬幅度 25.12%

一年期美元/人民币掉期 1095

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6193 6.617

一年期NDF 6.78 6.7785

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6132元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8193元、5.8996元和8.8669元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)