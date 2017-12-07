人民币微收跌 波动区间狭小机构借势做大成交量

路透上海/北京12月7日 - 人民币兑美元即期周四微收跌5个点，整体波动区间狭窄，中间价则九连跌。交易员指出，外盘走势平稳，市场对汇率走势也没有预期，人民币跟随一篮子货币保持基本稳定，若外部继续缺乏方向指引，人民币年内料延续当前走势。

他们并指出，由于汇率波动区间狭小，部分机构也尝试冲击年度排名，成交量较上日扩大近四分之一；由于人民币兑美元走势稳定，人民币汇率指数跟随美指连续出现反弹，暂时止住连跌走势。而今日公布的11月外储连十个月增加已被市场充分预期，且增量主要源自估值因素，对市场影响有限。

“年底了，求个太平，...(接下来)就看特朗普会不会出人意料了，不过现在基本都是price in的，”一外资行交易员称。

另有中资行交易员表示，现在企业和银行对人民币都没有强烈的贬值预期，短期购汇和结汇的冲击都被篮子升贬消化掉了，没有明显体现在汇价上。

中国央行周四公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第十个月回升，10月为增加7.03亿美元。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.14%至94.4。

全球汇市方面，美元兑日圆周四收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场乐观认为美国将成功推行税改计划。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6155 6.615 -0.01%

中间价 6.6195 6.6163 -0.05%

成交额 249.86亿美元 202.09亿美元

日内波动幅度(pips) 66 日低6.6193 日高6.6127

今年以来升贬幅度 5.05%

2005年汇改以来升贬幅度 25.11%

一年期美元/人民币掉期 1066

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6195 6.618

一年期NDF 6.7795 6.7785

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6161元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8044元、5.8787元和8.8495元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)