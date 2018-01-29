人民币收盘小跌 但结汇需求未出清继续支撑汇价

路透上海/北京1月29日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收跌，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，中间价仍遵循定价机制，市场价也逐渐向中间价靠拢，不排除短期欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能，但结汇需求仍未有效出清，且美指仍在下跌通道，人民币仍有较强走升概率。

他们并指出，虽然本周有美联储议息决议和1月非农数据，但市场似乎已消化3月加息预期，因此估计数据对美指多头的提振效果有限，货币政策正常化预期仍将持续利多欧元、日圆和英镑，间接利多人民币多头，仍需观察中国相关外汇政策会否微调以适应新的形势。

另据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模为144.58亿美元，高于之前一周的118亿美元，升至10月中旬以来最高。

“市场今天很安静，人民币过度升值对中国经济有害，对大企业汇兑损益影响也比较大，已经走了非常大的一个行情，...不排除短期可能会安静一阵子，小区间波动下。”一外资行交易员指出，但从技术图形看，美指还有向下的空间。

招商银行首席外汇分析师李刘阳认为，在（本轮）人民币升值的过程中，空头并未有效出清。“我们或许能够等到久违的政策维稳信号，...救市所带来的反弹只是给他们提供一个控制损失的行动窗口而已。”

中国央行副行长易纲在《中国金融》杂志撰文指出，当前，国内经济继续保持稳中向好态势，人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定，当然国内外市场还存在不确定性。在此背景下，人民币汇率双向波动将成为常态。

全球汇市方面，美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，同时本周美国将密集发布经济数据，美国联邦储备委员会(FED/美联储)也将召开政策会议，不过美元前景依旧混沌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3266 6.3227 -0.06%

中间价 6.3267 6.3436 0.27%

成交额 99.86亿美元 97.5亿美元

日内波动幅度(pips) 128 日低6.335 日高6.3222

今年以来升贬幅度 2.93%

2005年汇改以来升贬幅度 30.82%

一年期美元/人民币掉期 1170

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3304 6.328

一年期NDF 6.459 6.459

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3255元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8454元、5.8064元和8.9363元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）