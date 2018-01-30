人民币兑美元连两日收跌 客盘购汇平淡静候美联储会议

路透上海/北京1月30日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二连二日收跌，中间价暂时脱离27个月高点。交易员指出，美元指数小幅企稳打压人民币升值动力，但市场购汇情绪并没有被激发，观望气氛浓厚交投仍清淡，预计人民币仍易升难跌；市场等待美国总统特朗普国情咨文演说，以及美联储会议可能带来的指引。

他们并称，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并继续关注美国非农就业数据等对3月加息可能造成影响的线索，本周决议前市场可能较为谨慎；但要扭转美指跌势，还需更多利好刺激，起码短期看不到，因此也需时刻关注中国监管层会否有相应举措。

“（美元兑人民币）尾盘稍微涨了一点，主要是受到美指企稳的影响，但即期购汇也没有明显出来，...但远端掉期点倒是有一些买盘的支撑.”一外资行交易员称。

他并表示，目前看美元仍在下跌通道中，如果美元跌幅再次扩大，不排除监管层再次祭出调整逆周期因子系数的政策。

全球汇市方面，美元周二连续第二个交易日上涨，在美债收益率持坚以及美联储本周政策决定公布在即背景下，投资者对美元近期跌势进行获利了结。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3415 6.3266 -0.23%

中间价 6.3312 6.3267 -0.07%

成交额 100.86亿美元 99.86亿美元

日内波动幅度(pips) 134 日低6.3447 日高6.3313

今年以来升贬幅度 2.69%

2005年汇改以来升贬幅度 30.51%

一年期美元/人民币掉期 1146

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3468 6.3375

一年期NDF 6.474 6.467

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3361元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8267元、5.8245元和8.8652元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）