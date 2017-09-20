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人民币震荡收涨 市场预期分化且待美联储议息决议
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2017年9月20日 / 上午9点21分 / 1 个月前

人民币震荡收涨 市场预期分化且待美联储议息决议

2 分钟阅读

路透上海/北京9月20日 - 人民币兑美元即期周三收涨，盘中一度尽数收复昨日跌幅，中间价则续创两周新低。交易员表示，国际美元今日转为小跌，部分美元多头头寸离场，人民币转为上涨；午后部分自营押注美联储议息会议增加购汇，人民币回吐部分涨幅。随着市场预期分化，短期人民币料延续宽幅波动。

他们并指出，从近期逆周期因子看，监管层不仅对人民币过度升值有过滤，对过度贬值也有过滤，通过逆周期因子的微调来影响市场预期，避免超调风险；从这个角度看，只要汇率波动是有序的，升贬都可接受，因此此前错过结售汇点位的头寸还是有机会等到合意的价格。

“最近大家觉得美元会反弹，有不少自营持有了美元头寸，结果今天美元一下跌下去了，这部分头寸出来结汇，美元/人民币就下来了。”一中资行交易员称，“下午有些购汇的头寸，可能是赌今晚美元反弹一下。”

另一中资行交易员认为，目前市场对美联储本次议息决议普遍态度谨慎，如果没有超预期的结果，美元指数可能仍会整体偏弱，这可能会帮助人民币回到6.5-6.55元附近。

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处理经济内外平衡目标的冲突。

全球汇市方面，新西兰元周三升至一个半月高位，成为今日主要货币中变动最大的币种，因调查显示新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。美元下跌，投资者等待今日稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布会议结果。

分析师预计，美联储决策者将在为期两天的会议结束后宣布，将从10月开始逐渐削减其资产负债表规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5742 6.5859 0.18%

中间价 6.567 6.553 -0.21%

成交额 212.33亿美元 237.87亿美元

日内波动幅度(pips) 150 日低6.578 日高6.563

今年以来升贬幅度 5.71%

2005年汇改以来升贬幅度 25.89%

一年期美元/人民币掉期 968

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5717 6.585

一年期NDF 6.714 6.7183

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5731元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8867元、5.9012元和8.8871元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽

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