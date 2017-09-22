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人民币微收升多空博弈6.6关口 标普下调中国评级影响有限
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#中国财经
2017年9月22日 / 上午9点19分 / 1 个月前

人民币微收升多空博弈6.6关口 标普下调中国评级影响有限

2 分钟阅读

路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期周五收盘微升，中间价亦则结束三连跌。交易员表示，隔夜美元调整推升今早人民币开盘价，另外市场猜测标普下调中国评级可能让人民币主动升值的预期落空，购汇涌入导致人民币升幅持续收窄，但6.6元附近结汇需求也限制了人民币跌势。

他们并表示，日内人民币走势和国际美元走势有些偏离，但即期汇价继续围绕中间价上下波动，该点位附近结售汇也相对均衡，预计标普调降中国评级影响持续时间料有限，后续人民币大概率延续宽幅波动。

“上次穆迪调降的反应还让人记忆犹新，但这个位置结售汇比较均衡，不需要维稳。”一中资行交易员称。

但另一中资行交易员也指出，近期美元指数并无明显反弹，但人民币却连续下行，这可能会重新激起一定的贬值预期，若后续美指展开反弹，人民币更面临更大的调整，“或许国庆节前6.6问题不大，但也不一定，说破也就破了。”

5月穆迪调降中国主权评级之后，中国监管层反应强烈，而人民币随后也出现一轮快速升值。针对标普昨日宣布调降中国评级，中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。中国大型投行--中金公司最新发布报告称，标普下调中国评级是误诊。

全球汇市方面，美元兑日圆周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美元兑日圆周线有望上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5922 6.5934 0.02%

中间价 6.5861 6.5867 0.01%

成交额 207.47亿美元 228.96亿美元

日内波动幅度(pips) 271 日低6.5989 日高6.5718

今年以来升贬幅度 5.42%

2005年汇改以来升贬幅度 25.55%

一年期美元/人民币掉期 1002

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5813 6.5685

一年期NDF 6.7275 6.7165

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5923元；人民币兑欧元、日圆、和英镑的参考汇率分别为7.9059元、5.8859元和8.9562元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进

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