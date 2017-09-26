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人民币收盘跌破6.63创近一个月新低 美指反弹刺激购汇需求
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#中国财经
2017年9月26日 / 上午9点41分 / 22 天前

人民币收盘跌破6.63创近一个月新低 美指反弹刺激购汇需求

2 分钟阅读

路透上海/北京9月26日 - 人民币兑美元即期周二震荡收跌破6.63关口，与中间价同刷新近一个月新低。交易员表示，今日中间价比市场预期的要高一些，监管层或不希望人民币快速调整引发贬值预期；早盘有结汇盘支撑汇价，午后美元指数反弹进一步刺激购汇需求，人民币重拾跌势。

他们并指出，近期东北亚地缘局势较为紧张，美元企稳，市场对美元指数继续调整的预期下降，人民币多头小幅承压；但十九大日趋临近，预期监管层不会让人民币出现明显贬值预期，短期汇价料延续高弹性。

“今天市场上购汇还是很多，可能是看美元指数在反弹担心日后成本更高，购汇需求就攒到这会了。”一中资行交易员称，“最近市场双向波动的比较厉害，做市商报价的点差也比较大，流动性比之前好，但比两三个月前还是差。”

亦有外资行交易员表示，今天美元兑人民币中间价比预期要高，应该有点过滤。

路透原本测算今日人民币中间价大概会开在6.6146元附近，较上日贬值约201点；实际中间价则开在6.6076.

全球汇市方面，欧元周二跌至一个月低点，上日才刚创下今年以来表现最差的一天，因投资人担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府，从而不利于经济，同时提高欧元区进一步紧密整合的难度。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6305 6.6205 -0.15%

中间价 6.6076 6.5945 -0.20%

成交额 241.67亿美元 233.72亿美元

日内波动幅度(pips) 215 日低6.6328 日高6.6113

今年以来升贬幅度 4.81%

2005年汇改以来升贬幅度 24.82%

一年期美元/人民币掉期 1040

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.623 6.6106

一年期NDF 6.768 6.7535

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6311元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8328元、5.9338元和8.9384元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红

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