人民币小幅收跌至逾一个月新低 做空成本抬高限制跌幅

路透上海9月27日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌至逾一个月新低，盘中一度跌破6.64元关口，中间价亦刷新近一个月新低。交易员表示，美联储主席叶伦表态提振美元多头人气，但为避免人民币过快下跌刺激贬值预期，今日监管层疑似继续过滤中间价。市场结售汇相对均衡，人民币跌幅明显小于美元指数涨幅。

他们并表示，月末和国庆节长假临近，实需购汇较多，而短期美元指数可能企稳反弹的预期也令人民币承压。由于人民币资金面紧张，做空人民币成本提高，隔夜人民币空头获利了结，汇价走势震荡；若季末资金面紧张的态势不改，预计本周后续跌势将趋缓。

“今天隔夜carry比较贵，之前的隔夜（美元）多头获利了结，多头出清了。日内美元指数涨的多，人民币仅跌了50个点。”一中资行交易员称。

他并表示，由于境内做空人民币成本抬升，境内外人民币汇率也结束倒挂，价差恢复到相对合理水平。

中国央行公开市场周三暂停操作，继续回笼流动性，但随着财政投放力度的增大，银行间市场资金仍较平衡，未见收紧趋势；不过季末临近，由于MPA考核等因素影响，非银融入难度有增无减，跨季资金价格明显上涨。

另一银行外汇分析师指出，本周美国总统特朗普推行的税改计划可能在国会获得通过，这也可能提振美元多头人气，或不利人民币企稳；但就算美元反弹加速，监管层料也会通过人民币汇率指数来吸收部分压力，确保人民币跌势不会失控。

路透原本测算今日人民币中间价大概会开在6.6291元附近，较上日贬值约215点。

全球汇市方面，欧元周三触及一个月新低，美元空头轧平以及对于德国大选的反应，激发投资者对欧元获利了结。欧元是今年以来表现最佳的货币之一。周三市场的最大关注点是美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.635 6.6305 -0.07%

中间价 6.6192 6.6076 -0.18%

成交额 227.31亿美元 241.67亿美元

日内波动幅度(pips) 110 日低6.6432 日高6.6322

今年以来升贬幅度 4.74%

2005年汇改以来升贬幅度 24.74%

一年期美元/人民币掉期 1070

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.637 6.6299

一年期NDF 6.793 6.7765

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6378元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.804元、5.8911元和8.8883元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)