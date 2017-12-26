人民币小幅收跌脱离近三个半月新高 逢低购汇盘伺机出动

路透上海/北京12月26日 - 人民币兑美元即期周二先扬后抑小幅收跌，早盘曾一度随中间价双双创出近三个半月新高。交易员表示，市场仍处于假期模式，流动性明显不足，双边点差扩大；上午人民币冲高后逢低购汇盘涌出，加上整体流动性不佳令汇价大幅波动，短期或延续宽幅震荡。

他们并指出，和去年底相比，虽然汇价仍呈现双向波动，但市场情绪完全不同，由于外部欧元、美元变化有限，人民币料不存在大幅升贬走势；即使盘中出现明显波动，但预计流动性恢复后，市场仍会回归到相对均衡水平。

“客盘来抄底（买美元）了，给什么价格都买的那种，自营的话给的价格不好，都没法做，流动性很差，购汇需求一来就打上去，结汇盘一来就砸下去了。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，市场清淡日内波幅扩大，这几天估计会延续这样的情况，但人民币升破6.5的可能性并不大，如今天上午一样，汇价越向6.5接近，逢低购汇盘便会激发出来更多。

全球汇市方面，美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，市场参与者思考的是有关明年的潜在交投诱因。澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.544 6.5404 -0.06%

中间价 6.5416 6.5683 0.41%

成交额 178.97亿美元 160.05亿美元

日内波动幅度(pips) 265 日低6.5595 日高6.533

今年以来升贬幅度 6.20%

2005年汇改以来升贬幅度 26.47%

一年期美元/人民币掉期 1021.5

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.544 6.5495

一年期NDF 6.7004 6.6993

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5433元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7682元、5.7762元和8.7511元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）